Travis Scott, novio de Kylie Jenner, en pláticas para el medio tiempo de Super Bowl

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El rapero Travis Scott está en negociaciones para participar en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl en Atlanta, de acuerdo con información obtenida por The Associated Press.



Una persona familiarizada con la situación, que habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizada a hacer declaraciones públicas sobre el tema, comentó a la AP que Scott está cerca de llegar a un acuerdo para actuar en el Super Bowl LIII, que se llevará a cabo el 3 de febrero en el Mercedes-Benz Stadium.



La persona confirmó que Scott encabezará el concierto de Pepsi previo al Super Bowl el 1 de febrero en Atlanta.



La controversia ha rodeado al espectáculo del medio tiempo desde que el exjugador de la NFL Colin Kaepernick dijo que no se pondría de pie durante el himno nacional de Estados Unidos en protesta por la discriminación racial contra los negros en el país hace dos años. Como resultado, algunos músicos han reconsiderado actuar en el Super Bowl, entre ellos Rihanna y Jay-Z.



Pepsi, que patrocina el espectáculo del medio tiempo, llevó a Scott a la NFL, que actualmente está en negociaciones con el rapero, comentó la persona.



Scott, de 26 años, ha tenido un año exitoso con su álbum más reciente, “Astroworld”, uno de los mejores discos del año. Su canción “Sicko Mode” también fue un éxito y recientemente obtuvo tres nominaciones a los premios Grammy.



Se rumora que Maroon 5 podría estar a cargo del espectáculo del medio tiempo, aunque ni sus representantes ni la NFL han confirmado esto de forma oficial.



Representantes de Scott y de la NFL no contestaron de inmediato correos electrónicos en busca de declaraciones.