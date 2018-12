Alexa Ferrari: "Tengo planeado tener más hijos, ahorita no porque quiero volver a mis proyectos"

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -Tras varios años alejada de la farándula Alexa Ferrari vuelve con más éxitos y nuevos retos para este 2019.



La cantante hondureña confesó a EL HERALDO qué ha sido de su vida artística y de su nueva faceta como madre.

¿Qué ha pasado con Alexa Ferrari?

Estuve un tiempo ausente de la carrera, para mi era muy importante dedicarme a mi hijo, ser madre, formarlo con disciplina, dedicarle tiempo a mi esposo y adaptarme a una nueva cultura como lo es Perú, pero ya eso ha pasado, ya mi bebé está un poco más grandecito y ya lo puedo dejar con alguien que me ayuda y poder hacer mis cosas.



¿Tiene nuevos proyectos?

Me está yendo muy bien en Perú representando marcas, si quiero volver a hacer música, la música para mí es muy importante, estoy grabando varias cositas importantes, grabé un sencillo con mi hermano JD, estoy grabando otra canción con Jean Paul Irías de Televicentro y siempre aspiraciones a la actuación, tengo algunos proyectos para el próximo año y muchas muchas muchas sorpresas.



¿Cómo es su vida en Perú?

Mi vida en Perú es increíblemente linda, en verdad el público y la gente peruana me han recibido con mucho amor, me encanta la comida por eso es que muchas veces me engordo un poco porque me encanta la comida (dijo riendo), me encanta conocer nuevos lugares estar paseando, irme de compras, porque tiene tantas cosas lindas Perú, estoy muy muy feliz con la gente en Perú. Trato de crecer profesionalmente, que se me abran varias puertas y de verdad que estoy muy contenta en Perú. Igual siempre extrañando a mi país, que obviamente no es lo mismo, pero mi nuevo país es Perú y estoy contenta.



¿Cómo es su nueva faceta como madre?

Es imposible explicarla y definirla porque es maravillosa, mi hijo es lo más importante en mi vida, estoy tan agradecida con Dios por haberme enviado un niño tan maravilloso, tan compresivo, tan inteligente, me caminó a los 11 meses. Soy una madre muy disciplinada, a los 4 meses durmió ya toda la noche en su cuna, lo regaño cuando lo tengo que regañar, soy bien exigente con su comida, con la limpieza de su cuarto, soy una mamá súper disciplinada, pero también soy relajada, me gusta que cuando viene a Honduras lo disfruten, que mi mamá haga lo que quiera con él, mis suegros igual. En realidad es una experiencia que cualquier madre podría decir que es única y maravillosa.

Alexa comparte cada momento con de su vida en sus redes sociales.





¿Qué sintió cuando se mudó a otro país?

Sentí nostalgia, sentí felicidad, sentí emoción, sentí nervios, porque es mudarte a otro país para siempre con alguien que va a estar contigo, descubriendo cosas nuevas, entonces si fue un poco de sentimientos encontrados, pero no me arrepiento para nada, soy muy feliz allá.



¿Tiene planeado tener más hijos?

Sí tengo planeado tener más hijos, ahorita no porque quiero volver a mis proyectos entonces quiero darme una pausa y disfrutar de mi hijo que es maravilloso, me encanta, lo amo y me encanta disfrutar cada paso de él y cada estación de él, para poder, en el próximo hijo, ser una mejor madre y no cometer los mismo errores.



¿Los peruanos son fanáticos de Alexa?

Si tengo algunos peruanos que son fanáticos de mi música, cuando saqué la canción "Siento" de la novela que se llama "Amor de Madre", me fue muy bien la gente la aceptó y estuve abriendo un concierto donde participaron Pitbull, Marc Anthony, J Balvin, un montón de artistas buenos, entonces si me fue muy muy bien y a la gente en verdad le ha gustado.



¿Qué piensa su esposo sobre su carrera musical?

Está muy contento, está feliz me apoya en todo lo que yo quiero hacer, en algún momento hablamos sobre que yo quería volver a mis inicios, él está feliz y yo estoy feliz, así que él está contento.

En las redes sociales se le vio cerca de Jowel y Randy ¿están trabajando en algo?

No estoy trabajando actualmente con Jowel y Randy, sino que soy muy amiga de ellos, soy amiga de muchos artistas, como Zion y Lenox, soy amiga de Farruco, soy amiga de Joey Montana, soy muy amiga de todos estos artistas, entonces cuando van a algún concierto en Perú me invitan para vernos y disfrutar un rato de ellos.



¿Cómo va su línea de ropa?

Xibany ahora lo vamos a exportar afuera del país, estén pendientes porque vienen cositas nuevas.



¿Ha pensado en ser youtuber?

No youtuber, pero ahora estoy con el proyecto de ser influenciadora de marcas aquí en Honduras, representarlas como embajadora, porque me gusta estar informando a todo el público lo que está pasando a diario con mi vida porque gracias a ellos, soy lo que soy, gracias a ellos he crecido con mi música, he crecido en mi vida personal, en todos los aspectos, yo en realidad estoy muy agradecida con mi país por el amor, el cariño, los retos que me han hecho enfrentar y gracias a Dios porque todo esto es por él.





Aquí su colaboración