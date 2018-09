Mamá de Demi Lovato habla por primera vez sobre la sobredosis de su hija

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Terribles momentos de angustia vivió la mamá de Demi Lovato tras enterrarse que su hija estaba hospitalizada por una sobredosis de droga.



En una entrevista para Newsmax TV, Dianna De La Garza relató que le extrañó que recibía muchos mensajes de aliento y de oraciones por ella y su familia por el grave momento que estaba pasando.



Minutos después recibió la llamada de la asistente de Demi, quien le intentaba contar las cosas, pero no podía por la impresión de lo que ocurría con la intérprete de "Sorry Not Sorry".



"Estaba en shock, no sabía qué decir. Es algo que, como madre, esperas no tener que oír nunca que les ha pasado a tus hijos", expresó.



Asimismo, dijo que su hija superó los primero días gracias a las millones de oraciones que se hicieron en nombre de la estrella pop.



Confesó que por su grave estado de salud los médicos no creían que fuera a salvarse.



Tras pasar más de tres semanas en el hospital, la mamá de la cantante dijo que Demi está feliz y tratando de mantenerse alejada de las drogas.



"Está feliz, está sana. Está trabajando en mantenerse sobria y está recibiendo la ayuda que necesita", reveló De La Garza.



Agregó: "Solo con eso ya me da esperanza de cara a su futuro y al de nuestra familia".



Lovato fue ingresada al hospital en los primeros días del mes de agosto tras haber consumido drogas.