Video de JOH felicitando a Nasry Asfura por ventaja electoral está hecho con IA

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula un video que muestra al expresidente Juan Orlando Hernández supuestamente felicitando a Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional, por liderar el conteo preliminar de votos en las elecciones generales de 2025. Sin embargo, se trata de un deepfake, un contenido falso generado con inteligencia artificial (IA). “Papi y JOH”, dice textualmente la descripción de una publicación en TikTok, visualizada más de 100,000 veces desde el 8 de diciembre de 2025.

Juan Orlando Hernández fue condenado en junio de 2024 a 45 años de prisión por un tribunal en Nueva York, tras ser declarado culpable por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y uso de armas de fuego. No obstante, el 28 de noviembre de 2025, el presidente estadounidense Donald Trump le concedió un indulto presidencial, el cual se hizo efectivo el 1 de diciembre, dos días antes de los comicios generales. Desde entonces, el exmandatario se encuentra en libertad. Hasta las 5:00 de la tarde del 9 de diciembre de 2025, el candidato nacionalista Nasry Asfura mantiene ventaja sobre Salvador Nasralla, aspirante presidencial del Partido Liberal, en el escrutinio de votos.

EH Verifica comprobó que es falso el video en el que el expresidente Juan Orlando Hernández (JOH) felicita a Nasry Asfura por un supuesto triunfo en las elecciones generales de 2025. Un rastreo en internet evidenció que el contenido fue manipulado digitalmente. Al aplicar una búsqueda inversa en Google Lens sobre una imagen viral del video, se identificó que la fotografía circula en la web desde hace al menos cinco años. Además, el equipo de verificación halló múltiples inconsistencias que son características de los contenidos creados con inteligencia artificial. Entre ellas destacan los movimientos faciales rígidos y el parpadeo poco natural tanto de Hernández como de Asfura, con expresiones que no acompañan el discurso. También se observaron bordes irregulares en el rostro y el cabello, así como una iluminación incoherente con el entorno. La sincronización entre la voz y los labios tampoco es precisa. Las voces suenan robotizadas, con pausas y ritmos artificiales, sin variaciones de respiración, lo que refuerza la sospecha de que se trata de audio generado digitalmente. Asimismo, el fondo del video permanece estático, sin interacción real con los sujetos en pantalla. Estas anomalías coinciden con patrones comunes en videos creados mediante inteligencia artificial. Para una verificación adicional, se utilizó la herramienta Hive Moderation, especializada en detección de contenido generado con IA. El sistema arrojó un 99.4% de probabilidad de que el video haya sido creado digitalmente.