Roberto Contreras no dijo que “si los azules ganan hay que aceptarlo”

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un arte gráfico que atribuye a Roberto Contreras, alcalde liberal de San Pedro Sula, una supuesta frase en la que expresa apoyo al Partido Nacional y descalifica a con una adjetivación a los militantes de Libertad y Refundación (Libre). Sin embargo, es falso. Contreras desmintió la frase en sus cuentas oficiales y EH Verifica comprobó que el arte viral suplanta la identidad gráfica del noticiero Hoy Mismo. “Si los azules ganan hay que aceptarlo, lo importante es que ya sacamos a los ñangaras”, es la presunta cita del presidente del Partido Liberal desplegada en una entrada de X, visualizada más de 21,800 veces desde el 7 de diciembre.

Una semana después de las elecciones generales, celebradas el 30 de noviembre, comenzó a moverse esta desinformación adjudicada a Contreras. Según los datos preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), Nasry Asfura, del Partido Nacional, aventaja por un margen estrecho a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, en la contienda presidencial.

No hay registro

Una revisión en medios de comunicación así como en diferentes buscadores no muestra ninguna publicación o información que confirme que Roberto Contreras pronunció la frase viral. Eso sí, EH Verifica encontró una publicación en el perfil de Facebook de Contreras en el que desmiente el contenido: "Aclaro esto de forma pública. No crean en falsas informaciones. Gracias".

Suplantación a un medio