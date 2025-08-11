Es apócrifo que Romeo Vásquez formó alianza con Nayib Bukele

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una publicación que afirma que el exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras y general en condición en retiro, Romeo Vásquez Velásquez, se unió con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Sin embargo, esta información es falsa. El equipo legal de Vásquez confirmó a EH Verifica que no existe ningún vínculo de su defendido con el mandatario salvadoreño. “Presidente de el salvador se hune a Romeo Vasquez”, dice literalmente una publicación de TikTok, compartida decenas de veces desde el 10 de agosto de 2025.

Romeo Vásquez se encuentra prófugo de la justicia tras ser acusado de homicidio y lesiones graves por la muerte de Isy Obed Murillo durante las manifestaciones contra el golpe de Estado de 2009. La Policía Nacional ofrece una recompensa de 15 millones de lempiras por información de su paradero. Nayib Bukele es el actual presidente de El Salvador. Actualmente, lidera el partido Nuevas Ideas en busca de su segunda reelección.

