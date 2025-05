Marvin Ponce afirma que el TPS no fue renovado, pero EUA no ha emitido decisión

“Fracasó política exterior del gobierno, no les renovaron el TPS a más de 54,000 hondureños en Estados Unidos, el canciller anduvo politiqueando y el otro con su Celac”, publicó en su cuenta de X.

Tegucigalpa, Honduras.- El exasesor presidencial durante el gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2022), Marvin Ponce, afirmó que Estados Unidos no renovó el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para Honduras.

Es más, la medida perderá vigencia el próximo 5 de julio. De acuerdo con la legislación vigente, si no se anuncia una decisión dentro del plazo establecido, la protección se extiende automáticamente por seis meses.

Sin embargo, su afirmación es incorrecta. Al 12 de mayo de 2025, el gobierno de Estados Unidos no ha emitido ninguna notificación oficial sobre la renovación o cancelación del TPS para Honduras.

El plazo legal para emitir una decisión sobre el TPS para Honduras venció el 6 de mayo de 2025, es decir, 60 días antes de la fecha programada para la expiración del programa, que es el 5 de julio de 2025.

Según la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), en su sección 244, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debe anunciar si extenderá, cancelará o redesignará el TPS al menos 60 días antes de su vencimiento.

Si no lo hace dentro de ese plazo, la ley establece una extensión automática de seis meses, conocida como “auto-extension by operation of law”.

“Si el secretario del DHS no publica una decisión de extensión o terminación al menos 60 días antes del vencimiento, la designación se extiende automáticamente por seis meses adicionales”, establece textualmente la ley.

Aunque el DHS no haya publicado su decisión, el retraso en la notificación pública no invalida la extensión automática que otorga la legislación.

Para el abogado Graco Pérez, experto en derecho internacional, la falta de anuncio antes del 6 de mayo activa automáticamente la extensión del TPS por ley: “Cuando no hay pronunciamiento oficial, entra en vigor una extensión automática de seis meses. Eso fue lo que sucedió, por ejemplo, con Sudán del Sur”.

Pérez explicó que el gobierno de Estados Unidos pudo haber emitido una decisión afirmativa o negativa antes de esa fecha, pero al mantenerse en silencio, se activa una nueva etapa.

“Mientras no haya un nuevo anuncio, los hondureños mantienen su estatus y pueden continuar legalmente en Estados Unidos durante este periodo”, argumentó.