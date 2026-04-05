Este video de supuesto avistamiento de tiburón en Trujillo circula desde 2024

Tegucigalpa, Honduras.- Se viraliza en redes sociales, como si fuera actual, un video que muestra el supuesto avistamiento de un tiburón en las playas de Trujillo, en el departamento de Colón, al norte de Honduras. Sin embargo, el contenido no es reciente. En realidad, la secuencia circula desde 2024 y no corresponde a un hecho relacionado con la Semana Santa de 2026. "#ATENCIÓN Habitantes y visitantes reportaron el avistamiento de un tiburón en las costas de Trujillo, Colón, lo que ha generado sorpresa y precaución en la zona", dice una publicación de Facebook compartida decenas de veces desde el 5 de abril de 2026.

La Semana Santa de 2026 en Honduras se desarrolló del 29 de marzo al 5 de abril, de acuerdo con el calendario litúrgico cristiano, iniciando con el Domingo de Ramos y culminando con el Domingo de Resurrección. Durante este período se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, lo que la convierte en una de las celebraciones religiosas más importantes del país. Al mismo tiempo, la Semana Santa representa uno de los períodos de mayor movilidad interna en el país. Los feriados oficiales —Jueves Santo (2 de abril), Viernes Santo (3 de abril) y Sábado Santo (4 de abril)— facilitan el desplazamiento de miles de personas hacia destinos turísticos, especialmente playas, ríos y balnearios.

Video antiguo

Una búsqueda inversa, realizada a partir de un fotograma clave del video mediante la herramienta InVID WeVerify, localizó el clip en al menos tres publicaciones que lo sitúan en 2024 como el registro más antiguo. En primer lugar, la pesquisa llevó al mismo video publicado por el usuario "Luis Burgos" en Facebook con fecha 9 de febrero de 2024.

El mismo rastreo condujo a otra publicación, esta vez en TikTok, que muestra la misma secuencia con fecha del 10 de febrero de 2024.

@wences.canales Cambio Climático saca enorme Tiburon a la bahia de Castilla en Trujillo, Honduras. ♬ sonido original - Luis

Asimismo, el medio de comunicación TeleCeiba publicó el video ese mismo día de 2024 con la descripción: "Captan enorme tiburón merodeando en las playas de Trujillo, Colón".