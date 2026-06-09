No hay evidencia de que Bukele haya prohibido a hondureños recibir atención médica en El Salvador

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que afirma que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, supuestamente dijo que los hondureños no pueden buscar atención médica en su país. Sin embargo, es falso. No hay registro público de que Bukele haya expresado tales palabras. “¡BUKELE ENCIENDE LAS REDES! "CADA SALVADOREÑO PAGA IMPUESTOS PARA SU SALUD, NO PARA OTRO PAÍS" El presidente Nayib Bukele fue contundente hoy en una entrevista al referirse a los hondureños que viajan a El Salvador en busca de atención médica. El mandatario aseguró que los ciudadanos de Honduras no tienen por qué ir a su país, lanzando un dardo directo: "Para eso tienen los hermosos hospitales que les dejó Xiomara", dice literalmente una en Facebook que ha sido compartida más de decenas de veces desde el 7 de junio.

El presidente Nayib Bukele inauguró el 1 de junio el nuevo Hospital Rosales, considerado el principal centro médico del país. Las nuevas instalaciones fueron construidas en el terreno donde funcionaba el antiguo Hospital de Maternidad, en la capital salvadoreña. El centro hospitalario es uno de los más grandes del país y, según las autoridades, el más moderno de Centroamérica. El hospital cuenta con 61 espacios para cuidados intensivos e intermedios, capacidad para realizar 420 hemodiálisis diarias, 712 camas y 67 consultorios para distintas especialidades médicas. De acuerdo con reportes de medios locales, en 2018 la Asamblea Legislativa ratificó un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 170 millones de dólares. De ese monto, 80 millones fueron destinados a la construcción del Hospital Rosales.

Información falsa