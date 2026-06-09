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No hay evidencia de que Bukele haya prohibido a hondureños recibir atención médica en El Salvador

Una publicación viral asegura que Nayib Bukele prohibió a los hondureños recibir atención médica en El Salvador, pero EH Verifica no encontró registros oficiales, declaraciones ni comunicados que respalden esa afirmación

  • Actualizado: 09 de junio de 2026 a las 16:33
No hay evidencia de que Bukele haya prohibido a hondureños recibir atención médica en El Salvador

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 09 de junio de 2026, adaptada a esta cartela.

 Imagen: EH Verifica

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que afirma que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, supuestamente dijo que los hondureños no pueden buscar atención médica en su país.

Sin embargo, es falso. No hay registro público de que Bukele haya expresado tales palabras.

“¡BUKELE ENCIENDE LAS REDES! "CADA SALVADOREÑO PAGA IMPUESTOS PARA SU SALUD, NO PARA OTRO PAÍS" El presidente Nayib Bukele fue contundente hoy en una entrevista al referirse a los hondureños que viajan a El Salvador en busca de atención médica. El mandatario aseguró que los ciudadanos de Honduras no tienen por qué ir a su país, lanzando un dardo directo: "Para eso tienen los hermosos hospitales que les dejó Xiomara", dice literalmente una en Facebook que ha sido compartida más de decenas de veces desde el 7 de junio.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 09 de junio de 2026.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 09 de junio de 2026.

 (Imagen: Captura de pantalla)

El presidente Nayib Bukele inauguró el 1 de junio el nuevo Hospital Rosales, considerado el principal centro médico del país.

Las nuevas instalaciones fueron construidas en el terreno donde funcionaba el antiguo Hospital de Maternidad, en la capital salvadoreña. El centro hospitalario es uno de los más grandes del país y, según las autoridades, el más moderno de Centroamérica.

El hospital cuenta con 61 espacios para cuidados intensivos e intermedios, capacidad para realizar 420 hemodiálisis diarias, 712 camas y 67 consultorios para distintas especialidades médicas.

De acuerdo con reportes de medios locales, en 2018 la Asamblea Legislativa ratificó un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 170 millones de dólares. De ese monto, 80 millones fueron destinados a la construcción del Hospital Rosales.

Información falsa

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Nayib Bukele + prohíbe + hondureños + atención médica” no encontró resultados en medios de comunicación ni en cuentas oficiales que respalden que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, haya prohibido que hondureños reciban atención médica en ese país.

De igual forma, EH Verifica revisó las cuentas oficiales de Bukele en Facebook, Instagram y X, así como el sitio web y las redes sociales del Gobierno de El Salvador en Facebook, Instagram y X.

En esos canales tampoco se encontraron publicaciones o comunicados sobre la supuesta medida atribuida al mandatario.

Un representante de la Embajada de Honduras en El Salvador dijo a EH Verifica que, al 9 de junio, no ha recibido ninguna comunicación oficial de ese país sobre un impedimento para que hondureños reciban atención médica.

En conclusión, es falso que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, haya prohibido a los hondureños recibir atención médica en El Salvador.

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FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

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