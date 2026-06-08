Es falso que la “Secretaría de Prensa” prohibiera a periodistas acercarse al presidente

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un arte gráfico atribuido supuestamente a la “Secretaría de Prensa”, en el que se afirma que los periodistas tienen prohibido acercarse al presidente de la República y que la Guardia de Honor puede usar la fuerza si el mandatario se siente amenazado. La información es falsa. No existe un registro público que respalde la declaración difundida por usuarios en plataformas digitales. Además, en Honduras no hay una institución denominada “Secretaría de Prensa”; la entidad más cercana es la Secretaría de Comunicación y Estrategia.

“Preso el que se acerque a papi a la orden según comunicado y será cachimbiado x la guardia militar”, dice literalmente el texto sobrepuesto en una entrada de TikTok que ha sido visualizada cientos de veces desde el 17 de mayo. Un incidente ocurrido el 14 de mayo de 2026, durante la ceremonia de ascensos de las Fuerzas Armadas, generó rechazo entre periodistas luego de que Hedy Quintero y Flabio Pavón, del programa Hoy Mismo, fueran agredidos por miembros de la Guardia de Honor Presidencial. El acto era dirigido por el presidente Nasry Asfura, en su condición de comandante general de las Fuerzas Armadas, cuando ocurrió el altercado. La agresión provocó inconformidad en el gremio periodístico, debido a que los comunicadores se encontraban realizando su labor informativa. El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) condenó lo ocurrido e hizo un llamado a la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas para que adopte medidas que eviten la repetición de este tipo de acciones. Horas después del incidente, Asfura se disculpó públicamente con los periodistas afectados y les extendió una invitación a Casa Presidencial.

No existe tal medida