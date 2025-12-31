Video en el que Nasralla anuncia que su gente lo llevará a Casa Presidencial en enero es de 2017, no de diciembre de 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Se mueve en redes sociales como actual un video que muestra al excandidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, anunciando que su gente lo llevará hasta Casa Presidencial para instalarlo como presidente en enero. No obstante, no son declaraciones recientes. La entrevista fue grabada en 2017 cuando Nasralla era aspirante a la presidencia por la Alianza Opositora contra la Dictadura. “Valla palabras de tu líder tu futuro presidente salvador nasralla este es ambición de poder” dice literalmente el texto sobrepuesto de una publicación en TikTok visualizada más de 167,000 veces desde el 28 de diciembre del 2025.

En las elecciones generales de Honduras de 2017, Salvador Nasralla fue candidato presidencial por la Alianza de Oposición contra la Dictadura, una coalición conformada el Partido Libre y Pinu. Para este 2025, Nasralla participó como candidato presidencial del Partido Liberal, quedando en segundo lugar por detrás de Nasry Asfura, aspirante del Partido Nacional, de acuerdo a la declaratoria de los comicios realizados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Video de 2017

Una búsqueda inversa en Google con una captura de pantalla del video, usando la herramienta Invid We Verify, llevó a una publicación en X de la cuenta del noticiero TN5 noticias, que adjunta la misma secuencia de la publicación viral. El posteo data del 27 de diciembre del 2027, lo que confirma que las declaraciones del político no son recientes.