Video en el que Nasralla anuncia que su gente lo llevará a Casa Presidencial en enero es de 2017, no de diciembre de 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Se mueve en redes sociales como actual un video que muestra al excandidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, anunciando que su gente lo llevará hasta Casa Presidencial para instalarlo como presidente en enero.
No obstante, no son declaraciones recientes. La entrevista fue grabada en 2017 cuando Nasralla era aspirante a la presidencia por la Alianza Opositora contra la Dictadura.
“Valla palabras de tu líder tu futuro presidente salvador nasralla este es ambición de poder” dice literalmente el texto sobrepuesto de una publicación en TikTok visualizada más de 167,000 veces desde el 28 de diciembre del 2025.
En las elecciones generales de Honduras de 2017, Salvador Nasralla fue candidato presidencial por la Alianza de Oposición contra la Dictadura, una coalición conformada el Partido Libre y Pinu.
Para este 2025, Nasralla participó como candidato presidencial del Partido Liberal, quedando en segundo lugar por detrás de Nasry Asfura, aspirante del Partido Nacional, de acuerdo a la declaratoria de los comicios realizados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Video de 2017
Una búsqueda inversa en Google con una captura de pantalla del video, usando la herramienta Invid We Verify, llevó a una publicación en X de la cuenta del noticiero TN5 noticias, que adjunta la misma secuencia de la publicación viral.
El posteo data del 27 de diciembre del 2027, lo que confirma que las declaraciones del político no son recientes.
En su intervención, Nasralla —quien fue candidato presidencial de la Alianza de Oposición contra la Dictadura en las elecciones generales de 2017— aseguró que líderes y simpatizantes preparaban un plan para llevarlo a Casa Presidencial con el objetivo de instalarlo como presidente.
Nasralla dijo textualmente: "Yo pienso que el país se va a paralizar en el mes de enero y el 27 de enero la gente está dispuesta a llevarme a casa presidencial e instalarme en Casa Presidencial en presencia de los organismos de derechos humanos".
El expresidenciable agregó que "O sea que aquí puede haber disparos y cosas por el estilo y en la colada nos podemos ir cualquiera, pero yo creo que la gente está dispuesta por su mala situación económica de este momento a sacrificar su vida".
Esto confirma que el video no es actual y que la declaración de Nasralla fue realizada en un contexto diferente al de 2025.
En conclusión, el video en el que Salvador Nasralla anuncia que su gente lo llevará a Casa Presidencial para instalarlo como presidente es de 2017, no de 2025.