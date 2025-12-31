Los 31 bulos más relevantes desmentidos por EH Verifica en 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Durante 2025, la desinformación volvió a ocupar un lugar central en la conversación pública. EH Verifica y LA PRENSA Verifica identificaron 31 bulos inéditos que circularon en redes sociales, especialmente en contextos políticos, institucionales y de alto impacto emocional. En el ámbito electoral, previo a comicios primarios y generales, circularon contenidos falsos atribuidos a figuras políticas, así como afirmaciones sacadas de contexto. Estos mensajes buscaron influir en la percepción ciudadana mediante publicaciones engañosas, cuentas no oficiales y narrativas diseñadas para generar confusión. La coyuntura internacional también fue terreno fértil para los bulos. Tras la muerte del papa Francisco, se difundieron contenidos falsos vinculados a su imagen. Más adelante, la asunción del nuevo papa generó desinformación con supuestos mensajes y anuncios inexistentes. Asimismo, hechos relacionados con el Congreso Nacional, decisiones institucionales, anuncios oficiales y las elecciones generales fueron objeto de interpretaciones falsas o directamente inventadas. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Estos casos reflejan patrones recurrentes y la necesidad de verificación constante frente a la circulación acelerada de contenidos engañosos. A continuación, EH Verifica hace un recuento:

1. Supuesto recibo con el que Xiomara Castro pagó a dueño de milpa por aterrizaje de helicóptero es falso

Circula en redes sociales un recibo que supuestamente evidencia que Xiomara Castro pagó 50,000 lempiras a Jorge Arturo Mondragón Palacios por el daño que causó en una milpa el aterrizaje de emergencia que tuvo la presidenta el 25 de febrero debido al mal clima. El supuesto recibo muestra logos del partido Libertad y Refundación (Libre) y una firma de Castro. Pero es falso: la Secretaría de Prensa confirmó que el presunto recibo no evidencia el pago, pues se hizo por otra cantidad y fue a una persona con otro nombre. El gobierno informó que el nombre del dueño de la milpa afectada es Hipólito Asturias Orellana, a quien se le pagó 40,000 lempiras.

2. Falso que Beatriz Valle donará su casa si Cálix pierde: lo dijo una cuenta parodia de X

Publicaciones en redes sociales aseguran erróneamente que la diputada Beatriz Valle publicó en X que, en caso de que el precandidato presidencial Jorge Cálix pierda en las elecciones primarias, ella donará su casa al Estado hondureño.

Es falso. La desinformación proviene de una cuenta parodia de X que suplanta la oficial de Valle.

3. Salvador Nasralla no dijo: "Koriun Inversiones es una empresa legítima. No teman"

Circula por las redes sociales una publicación que asegura que el candidato presidencial Salvador Nasralla, del Partido Liberal, supuestamente dijo: “Koriun Inversiones es una empresa legítima. No teman”. Sin embargo, es falso. No hay registro de tal afirmación en fuentes o medios de comunicación oficiales. Además, Nasralla confirmó a EL HERALDO Verifica que es una declaración falsa.

4. Es falso el comunicado de la Policía y Vialidad y Transporte sobre la ley “cero ruido”

Un supuesto comunicado de la Policía y de la Dirección de Vialidad y Transporte (DNVT) en el que anuncia la vigencia de ley "cero ruido" para el municipio de El Paraíso, a partir del 27 de abril de 2025, circula en redes sociales y WhatsApp. Pero la Policía aclaró que se trata de un documento falso. "Una pieza gráfica difundida recientemente en redes sociales es falsa y no cuenta con la autenticidad institucional correspondiente (...) dicha imagen carece de los estándares oficiales de diseño gráfico, escudos, sellos, código QR de validación institucional y no respeta las líneas gráficas establecidas por el Gobierno de la República y esta Secretaría de Estado", detalla literalmente el comunicado oficial de la Policía Nacional.

5. La imagen del papa con una sotana blanca en un ataúd está generada con IA

Nos preguntaron por WhatsApp (+504 9446-9090) si es verdadera una imagen que muestra al papa Francisco, con sotana blanca, dentro de un ataúd café en una iglesia, mientras varios hombres lo observan. Es falsa, pues se trata de un deepfake: contenido fabricado o modificado con inteligencia artificial (IA), corroboró EL HERALDO Verifica. Se detectaron varias inconsistencias: el cristo colocado en el pecho del papa no tiene cabeza, la apariencia animada de los dedos, la deformidad en uno de los ojos y cara de los que le rodean. Hive Moderation, que detecta IA, indicó que tiene un 94.9% de probabilidad de haber sido creada con inteligencia artificial.

6. Es falso que Rusia tendrá una base militar en Honduras

Una publicación (que despliega una captura de pantalla de una noticia de EL HERALDO) en redes sociales afirma que Rusia tendrá una base militar en las Islas del Cine para combatir el narcotráfico. Sin embargo, el vicecanciller Gerardo Torres confirmó a EL HERALDO Verifica que es falso que el país europeo instale un escuadrón militar en Honduras.

7. Es falso el comunicado de AHIBA que garantiza la devolución del dinero a los afectados del caso Koriun

Un pedido de verificación llegó al número de WhatsApp de EL HERALDO Verifica (9446-9090) para chequear un supuesto comunicado atribuido a la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) reenviado muchas veces por esa red social de mensajería. El presunto comunicado con fecha del 3 de mayo, específica que AHIBA está tomando las medidas necesarias para la devolución del capital a todos los afectados de Koriun Inversiones y será la OABI (Oficina Administradora de Bienes Incautados), la entidad encargada de realizar la entrega de los fondos. Pero es falso. La directora ejecutiva de la AHIBA, María Lydia Solano, desmintió el contenido.

8. El papa León XIV ni felicitó a Xiomara Castro ni prometió viajar a Tegucigalpa

Circula en redes sociales una imagen del papa León XIV con un texto sobrepuesto, en el que supuestamente felicita a la presidenta Xiomara Castro y anuncia un viaje a Tegucigalpa. Sin embargo, esta afirmación es falsa. No existe registro en el sitio oficial de la Santa Sede ni en las cuentas verificadas del Vaticano que respalde dicha declaración. Tampoco se ha emitido comunicado alguno que sugiera un posible viaje del pontífice a Honduras. Vatican News advirtió desde su cuenta oficial en Facebook que cualquier contenido que no aparezca en los canales oficiales del Vaticano, en especial en su sitio web, debe considerarse como falso.

9. Este video de la anaconda gigante en el Amazonas fue creado con IA

Un video viral que circula en redes sociales muestra una supuesta anaconda de 20 metros deslizándose por el río Amazonas, captada desde un helicóptero. La escena ha provocado miles de reacciones y ha sido replicada por medios y cuentas digitales. Sin embargo, el contenido es falso. Expertos y un análisis visual fotograma por fotograma confirman que el video fue generado con inteligencia artificial (IA).

10. En este video, el secretario de Educación no rompe el libro del golpe de Estado, sino una guía

Circula en redes sociales un video en el que supuestamente el secretario de Educación, Daniel Sponda, rompe el libro “Golpe 28-J”, del expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009). Sin embargo, es falso. El video corresponde a una transmisión televisiva de 2023, en la que Sponda rompe una guía sobre inclusión de género, no el libro promovido por el gobierno actual.

11. Xiomara Castro no pidió el voto para Rixi Moncada durante la asamblea del BCIE

Una publicación viral en Facebook asegura que la presidenta Xiomara Castro aprovechó su intervención en la LXV Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), realizada el pasado 30 de mayo en San Pedro Sula, para pedir el voto a favor de la candidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada. Pero es falso. Una revisión de la transmisión oficial del evento demuestra que Castro no solicitó votos para Moncada en ningún momento. Lo que hizo fue destacar su experiencia como exgobernadora ante el BCIE y reconocer su labor previa en ese organismo financiero regional.

12. Cadena nacional del CNE fue sacada de contexto: no declaró ganador a Nasralla de las generales

Los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cosette López, Ana Paola Hall y Marlon Ochoa, convocaron a través de una cadena nacional a los hondureños a las elecciones generales el 29 de mayo de 2025. Una imagen de la cadena se ha producido decenas de veces en redes sociales desde el 3 de junio con la afirmación que el CNE declaró ganador a Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, y suspendió los comicios generales, previstos para el próximo 30 de noviembre. Sin embargo, es falso: ninguno de los consejeros expresó eso en la cadena de televisión. Además, Lourdes Rosales, portavoz del CNE, dijo a EL HERALDO que es falso lo que usuarios dan por válido en redes sociales.

13. Este video no muestra la salida de Miguel Uribe de una sala de operación tras el atentado

Una publicación en redes sociales difunde un video que supuestamente muestra la salida del senador y precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe Turbay, de una sala de operaciones tras el atentado. Pero es falso. En realidad, se trata de un video grabado en un hospital de Brasil, y publicado el 9 de abril de 2025. La secuencia corresponde a un joven que ingresa al quirófano para donar sus órganos y es ovacionado por los médicos presentes.

14. Falso el arte de Canal 8 sobre que Xiomara Castro anunció envío de tropas a Irán

Circula en redes sociales un arte atribuido a Canal 8 que afirma que la presidenta Xiomara Castro anunció el envío de tropas a Irán por el conflicto con Israel, cuyos ataques iniciaron el viernes 13 de junio de 2025. Sin embargo, es falso. Originalmente Canal 8, el estatal, publicó un arte que tiene los mismo elementos para informar sobre la inauguración de la rehabilitación del sistema de agua potable en Comayagua. En todo caso, el secretario de Comunicaciones, Ivis Alvarado, confirmó a EL HERALDO Verifica que la presidenta no ha hecho tal anuncio.

15. Nada prueba que Xiomara Castro amenazó a Trump con cerrar base militar por ataques de Estados Unidos a Irán

Después del ataque de Estados Unidos a instalaciones nucleares en Irán, ocurrido el 21 de junio de 2025, comenzó a circular en redes sociales una publicación que afirmaba que la presidenta Xiomara Castro había amenazado al presidente estadounidense, Donald Trump, con cerrar la base militar José Enrique Soto Cano, ubicada en Comayagua, si no se detenía el conflicto. Sin embargo, es falso. El secretario de Comunicaciones, Ivis Alvarado, aseguró a EL HERALDO Verifica que la información difundida en redes sociales “es falsa” y que la presidenta no ha emitido ningún comunicado referente al tema.

16. Es falso que Xiomara Castro ordenó que militares voten en las elecciones generales de 2025

Circula en redes sociales una publicación que afirma que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ordenó un censo en las Fuerzas Armadas para que los militares voten a favor del oficialismo (partido de gobierno) en las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025. Sin embargo, es falso. Ivis Alvarado, secretario de Comunicaciones, confirmó a EL HERALDO Verifica que la mandataria no ha realizado tal ordenanza. Además, la Constitución de la República de Honduras, en su artículo 37, prohíbe a los miembros de las Fuerzas Armadas en activo ejercer el sufragio.

17. Es falso que Gabriela Castellanos se haya unido a la campaña de Juan Diego Zelaya

Una publicación en redes sociales afirma que la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, se sumó a la campaña de Juan Diego Zelaya, aspirante a la alcaldía del Distrito Central por el Partido Nacional. Sin embargo, es falso. No existe ninguna confirmación que respalde esa supuesta adhesión política. Además, las fotografías que despliega la publicación corresponden a la presentación de propuestas del plan de gobierno de Zelaya como candidato a la alcaldía de Tegucigalpa al CNA.

18. No hay registro de que Cossette López haya afirmado que la reelección de JOH fue legal

Circula en redes sociales una publicación que atribuye falsamente a Cossette López, consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), haber dicho que la reelección del expresidente Juan Orlando Hernández fue legal. La afirmación es falsa. No existe registro oficial, en medios de comunicación ni en las cuentas verificadas de López, que respalde tal declaración.

19. Nada prueba que Mel Zelaya envió colectivos de Libre a Venezuela para apoyar a Maduro

En redes sociales circula una publicación que afirma que el expresidente de Honduras (2006-2009), Manuel Zelaya, envió colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre) para viajar a Venezuela en apoyo al presidente Nicolás Maduro. A modo de prueba, se incluye un fragmento de una comparecencia del mandatario venezolano. Sin embargo, la afirmación es falsa. La secuencia, presentada a modo de prueba, corresponde a un discurso reciente de Nicolás Maduro durante una reunión con gobernadores y alcaldes. En ningún momento hace referencia a Honduras, ni al envío de los colectivos del partido Libre. De igual forma, Gilberto Ríos, dirigente de Libre, confirmó a EH Verifica que se trata de información falsa.

20. Maduro no anunció su salida ni la liberación de presos políticos: leyó una proclama de 1902

Una publicación en redes sociales afirma que Nicolás Maduro liberará a presos políticos y anuncia su renuncia como mandatario del país sudamericano. A modo de prueba, el posteo incluye un video del mandatario venezolano durante un discurso. Sin embargo, la afirmación es engañosa porque está descontextualizada. La secuencia corresponde a una lectura de Maduro del discurso pronunciado hace más de un siglo por el expresidente Cipriano Castro (1899-1908), realizada durante el Acto en Defensa de la Soberanía y la Paz, el 22 de agosto de 2025. No se trató de una declaración personal.

21. Cuidado con esta "recomendación" de cómo votar: es una papeleta que busca inducir al error en el voto

Circula en redes sociales la imagen asociada a una papeleta de muestra del Consejo Nacional Electoral (CNE) para las elecciones generales 2025 en el nivel presidencial, con la recomendación de que así se ejerce el sufragio. En la parte superior se distinguen los rótulos y colores de varios partidos políticos: Mario Rivera, con la Democracia Cristiana; Rixi Moncada, con Libertad y Refundación (Libre); Nelson Ávila, con el Pinu; Salvador Nasralla, con el Liberal, y el Nacional, con Nasry Asfura. Sobre casi todas las columnas aparecen trazos negros tipo garabato que cubren rostros y casillas. Solo una columna queda sin tachar, la de Nasralla y, en la parte inferior, se observa una “X” grande marcada, lo que sugiere una inclinación o señalamiento hacia esa opción. Pero se trata de desinformación electoral. De acuerdo con el artículo 274 de la Ley Electoral, son votos nulos aquellos en los que el elector marca más de una fórmula o planilla presidencial. También se invalidan los sufragios cuando la marca abarca dos recuadros o cuando cualquier raya, tachadura o trazo altera la claridad del voto e impide identificar con certeza la elección del ciudadano.

22. Vuelve el bulo sobre el “Bono Mujer” que otorga el gobierno

A través de cadenas en WhatsApp, reapareció un mensaje fraudulento que promociona un supuesto “Bono Mujer” de 3,600 lempiras dirigido a mujeres mayores de 18 años en Honduras. Pero es falso: la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) desmintió oficialmente la existencia de esta bonificación. El mensaje, acompañado de un enlace, suplanta la identidad de la SDE y fue registrado recientemente, el 24 de septiembre de 2025, según datos de la herramienta Whois.

23. Rixi Moncada no dijo que cerrará la iglesia Católica por “injerencia política”

Circula en redes sociales una imagen con una supuesta cita de la candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, en la que asegura que, cuando asuma la presidencia, eliminará la Iglesia Católica por considerarla una "injerencia política". Sin embargo, es falso. No hay registros de la supuesta propuesta de Moncada en redes sociales. Además, Geovanny Domínguez, miembro del equipo de comunicación electoral de Rixi Moncada, confirmó a EH Verifica que la candidata no expresó tales palabras.

24. Este video de Roosevelt Hernández metiendo maletas electorales en vehículo es un deepfake

Circula en redes sociales un video que muestra al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, metiendo supuestas maletas electorales en un vehículo. Sin embargo, el contenido es falso: se trata de un deepfake, generado con inteligencia artificial (IA) a partir de una fotografía de Hernández publicada en enero de 2025.

25. En este video Rixi Moncada no le dice “enemigos” a todos los empresarios: está editado

Un video en redes sociales muestra a Rixi Moncada, candidata presidencial oficialista, durante un mitin en el que, presuntamente, afirma ser enemiga de los empresarios hondureños. Sin embargo, el video difundido ha sido editado. En la versión viral se omiten varias frases clave y se combinan fragmentos no consecutivos, lo que distorsiona el sentido literal del discurso. En realidad, ella se refería específicamente a los “empresarios corruptos”.

26. Frase “voto masivo mata fraude” en artes atribuida a Bukele y Machado es falsa

Circulan en redes sociales varios artes gráficos con una supuesta cita del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y la líder opositora venezolana María Corina Machado, en la que ambos habrían llamado a los hondureños a “votar masivamente para matar fraude”. Estos artes llevan los logotipos de medios internacionales como CNN y Telemundo, lo que sugiere un intento de darles apariencia de autenticidad. Sin embargo, no existen registros en cuentas oficiales ni en medios confiables que confirmen que ambos líderes hayan pronunciado esa frase.

27. Cuidado con este bulo: votar por Nasralla y Mario Rivera anula el sufragio presidencial

Circula en redes sociales una imagen atribuida a una papeleta de muestra del Consejo Nacional Electoral (CNE) para las elecciones generales de 2025, en el nivel presidencial, que recomienda marcar las casillas de Mario Rivera (Democracia Cristiana) y Salvador Nasralla (Partido Liberal) para que el voto sea válido. La publicación surge luego de que Rivera declinara su candidatura y anunciara su respaldo a Nasralla el domingo 23 de noviembre de 2025, en el cierre de campaña. Sin embargo, esta información es falsa. Se trata de una publicación desinformativa que, mediante recomendaciones erróneas, induce al error con la intención de invalidar el voto.

28. Es falso el boletín de prensa de la Embajada de EUA sobre posible violencia tras elecciones

Una publicación que circula en redes sociales difundió un supuesto boletín de prensa atribuido a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, en el que se advierte sobre posibles disturbios, actos violentos, manifestaciones masivas y riesgos de ataques a partir del 1 de diciembre en diversas ciudades de Honduras, tras las elecciones generales. El mensaje también incluye presuntas recomendaciones de seguridad dirigidas al personal de la sede diplomática y a ciudadanos estadounidenses residentes en el país. Sin embargo, la información es falsa. La Embajada de Estados Unidos desmintió la veracidad del boletín a través de sus cuentas oficiales, aclarando que se trata de un documento apócrifo y que no han emitido ninguna alerta de ese tipo recientemente.

29. Estas imágenes de JOH saliendo de prisión son hechas con IA

En redes sociales se difunde una publicación que comparte dos fotografías en las que se ve al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022), caminando en libertad tras salir de prisión en Estados Unidos. Sin embargo, las imágenes fueron creadas con inteligencia artificial. Un análisis visual y técnico realizado por EH Verifica comprobó que ambas fotos fueron fabricadas digitalmente. Además, el contenido no se encuentra publicado en ningún medio de comunicación confiable.

30. El video en el que Ana Paola Hall dice que dará los resultados después de Navidad está hecho con IA

Un video difundido en redes sociales muestra supuestamente a la presidenta consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, afirmando que dará los resultados de las elecciones generales de 2025 “hasta después de navidad”. Sin embargo, se trata de un contenido falso. El clip está manipulado con inteligencia artificial (IA), que altera el audio y algunos fotogramas de una comparecencia oficial en la que los consejeros del CNE presentaron el primer corte de resultados electorales.

31. Secuestro de documentos del MP al TJE fue antes de elecciones generales