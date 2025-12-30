Esta foto de Nasralla y Bukele está hecha con IA

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una imagen que muestra al candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla posando junto al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Pero la fotografía es falsa. Se trata de un deepfake, es decir, un contenido falso creado por inteligencia artificial (IA), según lo confirmó un análisis visual realizado por EH Verifica en conjunto con la herramienta Hive Moderation. La imagen ha sido visualizada en una publicación en TikTok más de 95,000 veces desde el 30 de diciembre del 2025.

Salvador Nasralla participó en las elecciones generales de 2025 como candidato presidencial del Partido Liberal. Tras la declaratoria de los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), Nasralla obtuvo el segundo lugar, detrás del presidente electo Nasry Asfura, en la contienda por la presidencia de Honduras para el período 2026-2030. Por su parte, Nayib Bukele es el actual presidente de El Salvador. Antes de ser mandatario, fue alcalde de Nuevo Cuscatlán y de San Salvador, la capital de El Salvador.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En 2019 asumió la presidencia del país tras ganar las elecciones como candidato del partido de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), aunque inició su carrera política en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Es un deepfake

Una búsqueda inversa en Google no arrojó resultados que respalden la autenticidad de la imagen. Tampoco existen registros en medios de comunicación ni en fuentes oficiales que validen la escena mostrada. El análisis visual identificó varias inconsistencias propias de las imágenes creadas con IA: Los rostros tanto de Nasralla como de Bukele presentan una textura excesivamente lisa y uniforme, sin poros, líneas de expresión ni variaciones naturales en la piel, un rasgo común en imágenes generadas digitalmente. Las manos, especialmente las de Nasralla, presentan bordes difusos y una anatomía antinatural. Los dedos no muestran pliegues naturales ni articulaciones bien marcadas, una falla recurrente en imágenes creadas con IA. No hay sombras coherentes proyectadas entre los cuerpos, a pesar de estar muy próximos, lo que sugiere una iluminación incoherente típica de imágenes sintéticas. Las posturas de ambos sujetos lucen forzadas o estáticas, como si estuvieran “posando” sin interacción corporal real. La cercanía entre ambos no genera contacto natural como sombras compartidas. Asimismo, no hay referencias claras de fecha, evento o situación oficial y la imagen se presenta sin crédito, sin fuente institucional ni registro en canales oficiales, lo que refuerza la sospecha de contenido creado digitalmente. Según Hive Moderation, la fotografía tiene una probabilidad del 88.3 % de haber sido generada con inteligencia artificial, un porcentaje elevado que indica que el contenido presenta altas probabilidades de ser sintético.

Por su parte, Sightengine, otra herramienta especializada en detección de deepfakes, atribuyó un 97% de certeza de que el contenido fue creado digitalmente.