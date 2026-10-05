Video nocturno del Centro Histórico de El Salvador con pirotecnia para recibir a hondureños es de 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Un video que muestra un espectáculo nocturno de fuegos artificiales en el Centro Histórico de San Salvador circula en redes sociales como si correspondiera al recibimiento de turistas hondureños durante el feriado Morazánico de octubre de 2026. El clip muestra a varias personas reunidas en el Centro Histórico de San Salvador mientras fuegos artificiales iluminan el cielo. Al fondo se observan edificios característicos de esta zona de la capital salvadoreña. Sin embargo, la grabación no es actual. EH Verifica comprobó que las imágenes ya circulaban el 2 de octubre de 2025, durante la Semana Morazánica de ese año. "Con todos los honores y fuegos artificiales reciben miles de hondureños en semana morazánica en el centro histórico de El Salvador", dice textualmente la descripción de una publicación en TikTok, compartida más de 100 veces desde el 4 de octubre de 2026.

La Semana Morazánica es un período de descanso establecido en Honduras mediante el Decreto Legislativo 78-2015, que concentra los feriados cívicos correspondientes al 3, 12 y 21 de octubre. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Para 2026, el Gobierno concedió a los empleados de la administración pública asueto del lunes 5 al viernes 9 de octubre. Para el sector privado, el descanso establecido comienza el miércoles 7 a las 12:00 del mediodía y concluye el sábado 10 a la misma hora. El feriado genera cada año una importante movilización turística dentro y fuera de Honduras. Para 2026, las autoridades hondureñas estimaron que alrededor de 500,000 personas se movilizarían hacia distintos destinos nacionales, mientras se desplegaron operativos de prevención y asistencia en carreteras y zonas turísticas. El Salvador figura entre los destinos internacionales elegidos por hondureños durante este período en los últimos años. Desde el fin de semana previo al inicio del asueto de 2026 se registró la llegada de familias hondureñas, particularmente al Centro Histórico de San Salvador. Las autoridades salvadoreñas proyectaron recibir 58,522 visitantes procedentes de Honduras, frente a los 48,768 registrados durante la Semana Morazánica de 2025. Datos del Instituto Nacional de Migración (INM) citados por LA PRENSA indican que cerca de 74,000 hondureños salieron del país durante el feriado Morazánico de 2025. De ellos, 30,678 viajaron a El Salvador, frente a los 17,092 registrados en 2024, lo que representó un aumento de aproximadamente 79%.

Es de 2025

EH Verifica analizó el video utilizando la extensión para Google Chrome InVID-WeVerify, una herramienta que permite fragmentar una grabación en fotogramas y realizar búsquedas inversas de imágenes. A partir de uno de esos fotogramas, se realizó una búsqueda inversa que condujo a publicaciones anteriores del mismo acontecimiento. Entre los resultados se localizó un video publicado por EL HERALDO el 2 de octubre de 2025.