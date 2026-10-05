Es falso que este video muestre una inundación con decenas de peces en San Pedro Sula: fue generado con IA

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video que supuestamente muestra una inundación con decenas de peces desplazándose por la zona cubierta de agua. La descripción de la publicación asegura que las imágenes son de San Pedro Sula.

Sin embargo, se trata de un deepfake, un contenido falso creado con inteligencia artificial (IA), según constató EH Verifica, por lo que no muestra una inundación ocurrida en San Pedro Sula.

El contenido viral ha sido compartido más de 8,500 veces desde el 4 de octubre.

En los últimos días, San Pedro Sula ha registrado fuertes lluvias que han provocado inundaciones en distintos sectores de la ciudad. Uno de los episodios más recientes ocurrió el 2 de octubre, cuando las precipitaciones provocaron acumulación de agua en diferentes zonas y afectaron la circulación en algunos puntos.

Entre los sectores afectados se encuentran el barrio Cabañas, la colonia Montefresco Este, el sector de Chamelecón y las colonias Valle de Sula I y II, entre otros, como informó EL HERALDO.

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En algunos lugares, el agua ingresó a viviendas y varias familias tuvieron que ser evacuadas de manera preventiva.

De acuerdo con información de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), al menos 230 familias resultaron afectadas por las inundaciones. Además, se reportaron daños materiales en viviendas de las familias afectadas.

Tras las precipitaciones, Copeco declaró alerta verde por 48 horas para San Pedro Sula y el Distrito Central, a partir de las 10:00 de la noche del 3 de octubre. La medida respondió a las condiciones atmosféricas inestables y al riesgo de nuevas lluvias, crecidas de ríos y quebradas, inundaciones repentinas y deslizamientos.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante posibles crecidas de ríos y quebradas