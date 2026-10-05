Es falso que este video muestre una inundación con decenas de peces en San Pedro Sula: fue generado con IA

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video que supuestamente muestra una inundación con decenas de peces desplazándose por la zona cubierta de agua. La descripción de la publicación asegura que las imágenes son de San Pedro Sula.
Sin embargo, se trata de un deepfake, un contenido falso creado con inteligencia artificial (IA), según constató EH Verifica, por lo que no muestra una inundación ocurrida en San Pedro Sula.
El contenido viral ha sido compartido más de 8,500 veces desde el 4 de octubre.
En los últimos días, San Pedro Sula ha registrado fuertes lluvias que han provocado inundaciones en distintos sectores de la ciudad. Uno de los episodios más recientes ocurrió el 2 de octubre, cuando las precipitaciones provocaron acumulación de agua en diferentes zonas y afectaron la circulación en algunos puntos.
Entre los sectores afectados se encuentran el barrio Cabañas, la colonia Montefresco Este, el sector de Chamelecón y las colonias Valle de Sula I y II, entre otros, como informó EL HERALDO.
En algunos lugares, el agua ingresó a viviendas y varias familias tuvieron que ser evacuadas de manera preventiva.
De acuerdo con información de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), al menos 230 familias resultaron afectadas por las inundaciones. Además, se reportaron daños materiales en viviendas de las familias afectadas.
Tras las precipitaciones, Copeco declaró alerta verde por 48 horas para San Pedro Sula y el Distrito Central, a partir de las 10:00 de la noche del 3 de octubre. La medida respondió a las condiciones atmosféricas inestables y al riesgo de nuevas lluvias, crecidas de ríos y quebradas, inundaciones repentinas y deslizamientos.
Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante posibles crecidas de ríos y quebradas
Fabricado con IA
Una búsqueda inversa con Google Lens, realizada a partir de un fragmento del video viral, no arrojó resultados en medios de comunicación confiables ni en fuentes oficiales que respaldaran la autenticidad del contenido.
Durante el análisis visual, EH Verifica detectó varias inconsistencias características de imágenes generadas con inteligencia artificial (IA).
En primer lugar, algunos peces que se muestran en la secuencia viral presentan contornos poco definidos y se confunden con los reflejos y ondulaciones del agua, dificultando distinguir de manera consistente dónde termina el cuerpo del animal y comienza la superficie.
Además, el movimiento de los peces no provoca ondas y alteraciones coherentes con su dirección y velocidad en el agua, algo típico en contenidos creados con inteligencia artificial.
En algunos momentos, los peces parecen fusionarse visualmente entre sí o con el agua, mientras que otros pierden definición conforme se desplazan.
Los reflejos sobre el agua cambian de apariencia conforme avanza la secuencia y, en algunos puntos, parecen deformarse junto con los peces.
Cuando la persona introduce la red en el agua, el pez capturado no mantiene siempre una forma delimitada respecto de la malla.
En la secuencia posterior, su cuerpo cambia de apariencia mientras la red es levantada y algunas partes quedan visualmente alteradas, algo típico en contenidos sintéticos.
Al pasar a la toma del asado, los peces colocados sobre la parrilla aparecen instantáneamente cocinados, sazonados y marcados por el fuego, con un tamaño superior al del pez recién sacado del agua.
En todo caso, EH Verifica también examinó el contenido con Hive Moderation, una herramienta de detección de material generado con inteligencia artificial. El análisis arrojó un 85.9% de probabilidad de que haya sido creado digitalmente.
Por lo tanto, está generado con IA el video que supuestamente muestra una inundación con decenas de peces en San Pedro Sula.