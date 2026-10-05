Video de multitud no muestra una toma de Casa Presidencial contra Asfura: es de Sri Lanka en 2022

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video que muestra a una multitud alrededor de un edificio, acompañado de una descripción que asegura que ciudadanos hondureños tomaron Casa Presidencial en rechazo al gobierno del presidente de Honduras, Nasry Asfura.
Sin embargo, la publicación es falsa. Las imágenes no fueron grabadas en Honduras ni muestran una protesta contra Asfura. El material circula en internet desde julio de 2022 y corresponde a las multitudinarias manifestaciones registradas en Colombo, capital de Sri Lanka.
“LOS CIUDADANOS HONDUREÑOS TOMAN LA CASA PRESIDENCIAL CANSADOS DEL MAL GOBIERNO DE ASFUR”, dice literalmente el texto sobrepuesto de una publicación en TikTok, compartida más de 20,000 veces desde el 5 de octubre de 2026.
Nasry Asfura asumió la Presidencia de Honduras el 27 de enero de 2026 para un período de cuatro años. Durante la campaña planteó como ejes la generación de empleo, atracción de inversiones, austeridad gubernamental y atención de problemas en áreas como salud, infraestructura y seguridad.
En sus primeros 100 días, EL HERALDO contabilizó alrededor de 90 acciones de gobierno, aunque señaló que una parte importante correspondía a decisiones administrativas y nombramientos.
Entre los compromisos que han comenzado a traducirse en acciones están la reactivación de proyectos de infraestructura, intervenciones en salud y programas sociales. En su informe del primer semestre, el Ejecutivo reportó avances en áreas como salud, educación, seguridad, infraestructura, producción agroalimentaria y empleo.
La administración de Asfura también enfrenta conflictos sociales y económicos. Uno de los principales focos de tensión ha sido el aumento de los combustibles, que provocó protestas y bloqueos en distintos puntos del país a finales de septiembre y principios de octubre.
Ante las alzas, el Gobierno venía absorbiendo el 70% de los incrementos semanales de la gasolina regular y el diésel y, a partir del 5 de octubre, estableció durante 30 días una medida para absorber 12.01 lempiras por galón de diésel y evitar que nuevas alzas internacionales se trasladaran inmediatamente al consumidor.
Video de 2022
EH Verifica realizó una búsqueda inversa de fotogramas clave del video mediante InVID-WeVerify, una extensión disponible para Google Chrome que permite extraer fotogramas de videos y rastrear imágenes en buscadores.
La búsqueda permitió localizar registros anteriores de las mismas imágenes y determinar que no corresponden a Honduras. El material circula en internet desde julio de 2022 y documenta las protestas masivas ocurridas en Colombo, Sri Lanka, contra el entonces presidente Gotabaya Rajapaksa.
Entre los resultados se encontró una nota publicada por EL HERALDO el 9 de julio de 2022, titulada “El impactante video de la invasión de cientos de personas a la casa del presidente de Sri Lanka”.
La publicación incluye la misma secuencia difundida en la publicación viral. EL HERALDO informó entonces que miles de personas se habían movilizado en Colombo en medio de la crisis económica que atravesaba Sri Lanka.
La misma pesquisa arrojó otros registros del mismo acontecimiento publicados el 9 de julio de 2022. Videos de ese año muestran, desde distintos ángulos, a miles de manifestantes rodeando e ingresando a instalaciones presidenciales en Colombo.
El 9 de julio de 2022, los manifestantes superaron las barricadas policiales y entraron en la residencia oficial del presidente. Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y cañones de agua para intentar impedir el avance de la multitud, según medios internacionales.
Por ejemplo, la agencia Associated Press documentó que decenas de miles de ciudadanos se movilizaron ese día en Colombo para exigir la renuncia del entonces presidente Gotabaya Rajapaksa, en medio de una severa crisis económica. Los manifestantes superaron las barreras de seguridad e irrumpieron en la residencia oficial del mandatario.
Otros registros audiovisuales publicados en julio de 2022 muestran a manifestantes dentro de la residencia presidencial y en sus alrededores. Incluso, algunos ingresaron a la piscina de la propiedad después de que la multitud lograra acceder al complejo.
Esto confirma que la secuencia no es reciente ni tiene relación con Honduras, como sugiere el posteo viral.
Por lo tanto, este video de una multitud no muestra una toma de Casa Presidencial contra Asfura. La grabación corresponde a las protestas ocurridas en Sri Lanka en julio de 2022.