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Lluvias y chubascos se esperan en varias regiones de Honduras

La convergencia de humedad del Caribe y brisa del Pacífico favorecerá abundante nubosidad durante la tarde en varias zonas del país

  • Actualizado: 05 de octubre de 2026 a las 18:26
Lluvias y chubascos se esperan en varias regiones de Honduras

El ingreso de la brisa del Pacífico continuará durante la jornada del martes 6 de octubre.

 Pamela Pino

Tegucigalpa, Honduras.- La brisa del océano Pacífico continuará ingresando al territorio nacional este martes 6 de octubre y, durante la tarde, convergerá con humedad proveniente del Caribe, condición que generará abundante nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados en el sur, suroccidente y noroccidente del país.

De acuerdo con Jeffrey Flores, pronosticador de turno de Cenaos, el ingreso de la brisa del Pacífico continuará durante la jornada. “Continúa la brisa del océano Pacífico ingresando al territorio nacional”, explicó.

Flores detalló que durante la tarde la brisa del Pacífico convergerá con la humedad del Caribe. “Esta es por la tarde, va a converger junto con humedad del Caribe y estará generando abundante nubosidad, lluvias y chubascos de carácter débiles o moderados”, señaló.

Las condiciones de lluvia se concentrarán en las regiones del sur, suroccidente y noroccidente de Honduras, según el pronóstico proporcionado por el meteorólogo.

En cuanto al estado de los mares, Flores indicó que se esperan oleajes de 1 a 3 pies tanto en el golfo de Fonseca como en el litoral Caribe.

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Para el Distrito Central se pronostica una temperatura máxima de 30 C° y una mínima de 19 C°. En la región central, la máxima será de 31 C° y la mínima de 20 C°.

La región insular tendrá una temperatura máxima de 31 C° y una mínima de 20 C°, mientras que en la región norte se esperan 31 C° como máxima y 24 C° como mínima.

En la región oriental, las temperaturas oscilarán entre una máxima de 33 C° y una mínima de 20 C°. La región sur registrará la temperatura máxima más alta del país, con 34 C°, y una mínima de 23 C°.

Para la región occidental se pronostica una máxima de 30 C° y una mínima de 14 C°, de acuerdo con el reporte de Flores.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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