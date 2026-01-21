Video de Jorge Zelaya en el que afirma que Tomás Zambrano defiende la corrupción fue grabado en 2024

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales como actual un video en el que el exdiputado del Partido Nacional, Jorge Zelaya, asegura que su Tomás Zambrano, potencial presidente provisional del Congreso Nacional, defiende la corrupción.

Sin embargo, el contenido es engañoso: la grabación no es actual. El video corresponde a una participación de Zelaya en el foro La Entrevista, transmitido en 2024 por Canal 11. En esa intervención, el exparlamentario acusó a Zambrano de encubrir actos de corrupción cometidos durante la gestión del Partido Nacional.

“El exdiputado Jorge Zelaya lanza fuertes señalamientos y afirma que Tomás Zambrano, jefe de bancada y diputado electo, ha sido defensor de prácticas de corrupción del Partido Nacional de Honduras, dejando claro que no comparte sus decisiones ni su línea política", dice literalmente la entrada de una publicación de TikTok, visualizada más de 72,000 veces desde el 20 de enero.

Jorge Zelaya es exdiputado del Partido Nacional en el período 2022‑2026 y excandidato presidencial por el mismo instituto político. Fue el congresista más votado de su partido en las últimas elecciones y, anteriormente, fungió como regidor en la Alcaldía Municipal del Distrito Central.

Por su parte, Tomás Zambrano, actual diputado nacionalista, está siendo promovido como candidato para presidir el Congreso Nacional. Su postulación cuenta con el respaldo tanto de la bancada del Partido Nacional como del presidente electo, Nasry “Tito” Asfura, quienes han señalado que Zambrano buscará los consensos necesarios para asumir el cargo.