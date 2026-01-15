  1. Inicio
Este video no muestra el ingreso de armamento militar a Honduras, sino a Países Bajos

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

Las imágenes corresponden al ejercicio militar “Falcon Autumn 2018”, realizado en los Países Bajos del 17 de septiembre al 13 de octubre de ese año

  • Actualizado: 15 de enero de 2026 a las 17:45
Captura de pantalla a una publicación de TikTok hecha el 15 de enero de 2026, adaptada a esta cartela.

 Imagen: TikTok

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video que supuestamente muestra la llegada de armamento militar a Honduras.

Sin embargo, es falso. El video corresponde a una operación militar denominada Falcon Autumn, realizada en 2018 en los Países Bajos, y no guarda relación con el ingreso de equipo militar al territorio hondureño.

"Están llegando más armamentos a Honduras, ya parece de películas Honduras", dice textualmente el mensaje sobrepuesto en el video de TikTok, publicado el 14 de enero de 2026 y compartido más de 660 veces.

Captura de pantalla a una publicación de TikTok hecha el 15 de enero de 2026.

 (Imagen: TikTok)


Video del ejército neerlandés

Una búsqueda inversa con un fotograma clave encontró el mismo video publicado el 5 de enero de 2020, en DailyMotion, plataforma digital de videos.

La descripción de la publicación señala (traducido al español): “Entrenamiento de carga con eslingas con helicópteros holandeses CH-47 Chinook durante el ejercicio Falcon Autumn 2018. El Falcon Autumn es el ejercicio combinado anual a gran escala que se celebra en los Países Bajos. Las Fuerzas Armadas de los Países Bajos entrenaron junto con otras naciones entre el 17 de septiembre y el 13 de octubre”.

El contenido también se encontró en otra publicación en la cuenta oficial de la Real Fuerza Aérea y Espacial de los Países Bajos en Facebook, hecha el 12 de octubre de 2018.

La publicación detalla que el ejercicio Falcon Autumn 2018 concluyó con la participación de militares neerlandeses y alemanes. El fragmento exacto que aparece en el video viral se puede visualizar a partir del segundo 0:41.

Por lo tanto, esto confirma que las imágenes corresponden a aeronaves militares de Países Bajos durante un ejercicio militar en el país, y no a una llegada de armamento a Honduras.

Nuestras clasificaciones
FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

Paola Ávila
Paola Ávila
Periodista

Licenciada en Periodismo egresada del Centro Universitario Tecnológico (Ceutec), posee formación en verificación de datos y está enfocada en temas de alfabetización mediática.

