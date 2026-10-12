Tomás Zambrano no anunció un arancel de $250 para viajar a El Salvador

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que atribuye a Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, un supuesto anuncio sobre la presentación de una iniciativa para cobrar un arancel de salida de 250 dólares a los hondureños que viajen a El Salvador. Sin embargo, es falso. No se encontraron registros públicos que respalden que el titular del Poder Legislativo haya anunciado una propuesta de este tipo. Además, el equipo de Comunicaciones de Zambrano negó a EH Verifica que el diputado haya realizado ese anuncio. "TOMÁS ZAMBRANO PRESENTARÁ UN PROYECTO DE LEY PARA COBRAR 250 DÓLARES POR UN PERMISO A TODO CIUDADANO HONDUREÑO QUE SALGA DE HONDURAS CON DESTINO A EL SALVADOR", dice literalmente el texto sobrepuesto de una entrada de TikTok, compartida decenas de veces desde el 12 de octubre.

La afirmación se mueve en un contexto de alta movilización de hondureños hacia El Salvador durante el Feriado Morazánico 2026. Según informó Ricardo Cucalón, director de Migración y Extranjería de El Salvador, más de 43,000 hondureños viajaron al país centroamericano. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

No hay evidencia