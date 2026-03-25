Sociedad civil no ha pedido juicio político contra diputados que respaldaron las ZEDE

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación difundida en redes sociales asegura que organizaciones de sociedad civil supuestamente solicitaron juicio político contra diputados que votaron a favor de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
Sin embargo, la información es falsa. Representantes de estas entidades confirmaron a EH Verifica que no han promovido ninguna propuesta en ese sentido.
"¡Última Hora! Sociedad Civil pide JUICIO POLÍTICO para diputados que votaron A FAVOR de las ZEDES, por el delito de traición a la patria”, se lee literalmente en el arte de una publicación de Facebook compartida el 24 de marzo de 2026.
El juicio político en Honduras es un mecanismo constitucional mediante el cual el Congreso Nacional determina la responsabilidad de funcionarios públicos.
Actualmente, en el país se desarrolla un proceso de juicio político contra el fiscal general de la República, Johel Zelaya, quien fue suspendido de su cargo mientras se lleva a cabo el proceso.
Además, se ha mencionado la posibilidad de incluir a otros funcionarios, como Rebeca Ráquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE); y Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
Este proceso tiene antecedentes en 2021, cuando diputados promovieron un juicio político contra 12 magistrados de la CSJ que avalaron la creación de las ZEDE.
Las ZEDE son áreas del territorio hondureño con autonomía administrativa, judicial y fiscal. Fueron aprobadas en 2013 mediante reformas constitucionales impulsadas por el entonces presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, con el argumento de atraer inversión extranjera y generar empleo.
En 2024, la Corte Suprema de Justicia las declaró inconstitucionales.
No existe solicitud
Una búsqueda en Google con las palabras clave “sociedad civil + juicio político + diputados + ZEDE + 2026” no arrojó resultados que respalden la supuesta solicitud.
Tampoco se encontraron registros en organizaciones de sociedad civil que documenten una petición de ese tipo.
Por el contrario, se identificaron publicaciones en medios de comunicación que informan que organizaciones civiles han solicitado juicios políticos contra cuatro funcionarios vinculados a presuntas irregularidades en el proceso electoral de 2025.
Así lo reportaron en TeleCeiba en Facebook el 9 de marzo de 2026 y Radio Cadena Voces en X el 20 de marzo de 2026.
En estos registros no existe mención ni exigencia de acciones contra diputados que votaron a favor de las ZEDE.
Consultadas directamente por EH Verifica, organizaciones clave de sociedad civil negaron haber impulsado o emitido dicha solicitud.
“No es una solicitud o postura que desde ASJ hayamos emitido”, confirmó Jessica Pavón, de la Dirección de Comunicaciones de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
En la misma línea, César Espinal, coordinador del Observatorio de Política Criminal del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), afirmó: “No he escuchado ni hemos sido invitados a conocer alguna propuesta al respecto. Por nuestra parte tampoco lo hemos impulsado”.
En conclusión, es falso que organizaciones de sociedad civil hayan solicitado juicio político contra diputados que aprobaron las ZEDE. Las peticiones documentadas por parte de este sector se dirigen únicamente contra funcionarios vinculados al proceso electoral de 2025.