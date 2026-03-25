Sociedad civil no ha pedido juicio político contra diputados que respaldaron las ZEDE

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación difundida en redes sociales asegura que organizaciones de sociedad civil supuestamente solicitaron juicio político contra diputados que votaron a favor de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Sin embargo, la información es falsa. Representantes de estas entidades confirmaron a EH Verifica que no han promovido ninguna propuesta en ese sentido. "¡Última Hora! Sociedad Civil pide JUICIO POLÍTICO para diputados que votaron A FAVOR de las ZEDES, por el delito de traición a la patria”, se lee literalmente en el arte de una publicación de Facebook compartida el 24 de marzo de 2026.

El juicio político en Honduras es un mecanismo constitucional mediante el cual el Congreso Nacional determina la responsabilidad de funcionarios públicos. Actualmente, en el país se desarrolla un proceso de juicio político contra el fiscal general de la República, Johel Zelaya, quien fue suspendido de su cargo mientras se lleva a cabo el proceso. Además, se ha mencionado la posibilidad de incluir a otros funcionarios, como Rebeca Ráquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE); y Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Este proceso tiene antecedentes en 2021, cuando diputados promovieron un juicio político contra 12 magistrados de la CSJ que avalaron la creación de las ZEDE. Las ZEDE son áreas del territorio hondureño con autonomía administrativa, judicial y fiscal. Fueron aprobadas en 2013 mediante reformas constitucionales impulsadas por el entonces presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, con el argumento de atraer inversión extranjera y generar empleo. En 2024, la Corte Suprema de Justicia las declaró inconstitucionales.

No existe solicitud