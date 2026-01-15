Roosevelt Hernández no solicitó en este video baja deshonrosa para el nuevo jefe militar

Tegucigalpa, Honduras.- Un video difundido en redes sociales muestra al secretario de Defensa, Roosevelt Hernández, durante una entrevista en la que supuestamente solicita la “baja deshonrosa” del nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), Héctor Valerio Ardón, por haber desobedecido órdenes del partido Libertad y Refundación (Libre). No es cierto que Hernández haya solicitado la remoción del general Valerio. La entrevista del secretario, utilizada como presunto respaldo a la acusación, no contiene ninguna petición para separarlo de las Fuerzas Armadas. “Roosevelt Hernández y Xiomara Castro piden baja deshonrosa para el general Valerio por no obedecer las órdenes ilegales de Libre en anular las elecciones”, dice literalmente el texto sobrepuesto en la publicación de TikTok, compartida más de 330 veces desde el 14 de enero.

El general Héctor Benjamín Valerio asumió la jefatura de las Fuerzas Armadas el 18 de diciembre de 2025, en sustitución de Roosevelt Hernández, quien posteriormente fue nombrado secretario de Defensa. Desde su nuevo cargo, Valerio ha reiterado en varias ocasiones que las Fuerzas Armadas respaldan la declaratoria oficial emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE). En medio de la crisis política y postelectoral, la institución castrense ha sostenido esta postura, incluyendo el resguardo del material electoral, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la declaratoria. El respaldo se mantiene incluso después de que, el 8 de enero de 2026, el Congreso Nacional aprobara un decreto para realizar un nuevo conteo de la totalidad de los votos correspondientes a las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025. Esta medida podría modificar la declaratoria oficial emitida por el CNE los días 24 y 31 de diciembre de 2025.

No se refiere a Valerio

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Roosevelt Hernández + baja deshonrosa + Héctor Valerio” no arroja resultados que confirmen la supuesta afirmación del secretario de Defensa. Tampoco se ha encontrado información en medios de comunicación que respalde la versión de que Hernández haya solicitado la remoción del general Valerio de las Fuerzas Armadas. En la entrevista viral difundida en redes sociales, Hernández explicó que sostuvo una reunión con el Consejo de Ministros el 10 de enero. Mediante una búsqueda del video original con los términos “Consejo de Ministros + Roosevelt Hernández + declaraciones”, se localizó una grabación publicada en YouTube por un medio de comunicación el 12 de enero de 2026.