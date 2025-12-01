Rashid Mejía no fue agredido por nacionalistas en las generales de 2025; ocurrió en 2023 por colectivos de Libre

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación en redes sociales difunde una captura de pantalla de una supuesta entrada en X atribuida a un medio de comunicación. En la imagen se afirma que el candidato a diputado Rashid Mejía fue agredido el 30 de noviembre de 2025, durante las elecciones generales, por miembros del Partido Nacional. Sin embargo, es falso. El incidente de Mejía ocurrió en 2023, cuando fue agredido por colectivos del Partido Libertad y Refundación. Además, el contenido que circula suplanta al medio digital Criterio.hn, al modificar una publicación auténtica. “El candidato a Diputado Rashid Mejía fue agredido por miembros de Mesa del Partido Nacional en inmediaciones del Colegio de Abogados”, dice textualmente el post en X, replicado decenas de veces desde el 30 de noviembre.

El domingo 30 de noviembre, los hondureños participaron en las elecciones generales para elegir a un nuevo presidente, 128 diputados al Congreso Nacional, 298 corporaciones municipales y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen). Según los resultados preliminares más recientes del Consejo Nacional Electoral (CNE), Nasry Asfura, del Partido Nacional, encabeza la contienda presidencial con una ventaja muy estrecha sobre Salvador Nasralla, del Partido Liberal. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Agresión en 2023

Una búsqueda inversa en Google de la fotografía condujo a una nota publicada por Diario Paradigma el 22 de julio de 2023, titulada: “Colectivos de Libre me agredieron, tengo golpes en todo el cuerpo, sostiene Rashid Mejía”. La publicación contiene las mismas imágenes que el contenido viral y detalla que el hecho ocurrió durante una marcha de las antorchas frente a Casa Presidencial, en Tegucigalpa. La misma pesquisa llevó a una entrada del 21 de julio de 2023, en la que TV Azteca informó sobre el incidente mediante una publicación en la red social X, en la que insertó una captura de pantalla de una denuncia realizada por Rashid Mejía.

Suplantación a Criterio