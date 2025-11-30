Imagen manipulada muestra a Nasralla votando por Rixi Moncada

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una imagen del candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, sosteniendo una papeleta electoral marcada a favor de Rixi Moncada, aspirante del partido Libertad y Refundación (Libre). No obstante, esta imagen ha sido manipulada. La fotografía original fue publicada por EL HERALDO en su cuenta oficial de Facebook y muestra a Nasralla votando por sí mismo durante los comicios generales de 2025. “Es Rixi”, dice literalmente la descripción de una publicación en Facebook, compartida más de 50 veces desde el 30 de noviembre.

Este domingo, Honduras celebra elecciones generales para definir a las autoridades que gobernarán el país durante el período 2026-2030. En esta jornada electoral se eligen la Presidencia de la República, los 128 diputados del Congreso Nacional, los representantes ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen) y las 298 corporaciones municipales. Los cinco candidatos presidenciales son: Rixi Moncada (Libre), Salvador Nasralla (Partido Liberal), Nasry Asfura (Partido Nacional), Mario Rivera (Democracia Cristiana) y Nelson Ávila (Pinu-SD). Más de 6.4 millones de hondureños están habilitados para ejercer el sufragio a nivel nacional.

Imagen manipulada

Una búsqueda inversa en Google revela que la fotografía original forma parte de una publicación realizada por EL HERALDO en su cuenta oficial de Facebook el 30 de noviembre de 2025, día de las elecciones generales.