LA PRENSA no informó que secretario de Finanzas evitó promocionar una plataforma de inversiones; sitio es fraudulento

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales un supuesto artículo atribuido a Diario La Prensa en el que informa que el secretario de Finanzas, Emilio Hércules, evitó la promoción de una plataforma de inversiones durante la transmisión en vivo en el foro televisivo Frente a Frente. Sin embargo el contenido es falso. El artículo periodístico no fue publicado por La Prensa. Se trata, en realidad, de una suplantación digital con fines de estafa (o phishing). Como lo ha explicado EH Verifica, este método consiste en crear páginas falsas que imitan sitios legítimos para obtener datos personales y bancarios de los usuarios. "¡Escándalo total en vivo! El Secretario de Finanzas abandonó el estudio después de que el conductor mostrara una app en su teléfono que genera L80,000 por mes. "¡No quieren que sepan esto!" gritó Álvarez . "Míralo antes de que lo prohíban!", dice parte del texto del supuesto artículo.

Es una suplantación

Una búsqueda en el sitio web de La Prensa no llevó a la nota que vincula al foro Frente a Frente y al secretario de Finanzas, Emilio Hércules con una supuesta plataforma de inversiones. Aunque visualmente similar, el sitio fraudulento no utiliza el dominio oficial de La Prensa (laprensa.hn). En su lugar, emplea una dirección apócrifa: ingotquokka.info . La herramienta Who.is permitió conocer la fecha de registro de este dominio, creado menos de un mes, el 30 de mayo de 2026, mientras que el sitio legítimo de La Prensa fue creado el 1 de enero de 2000. Además, el contenido presenta varias inconsistencias que no coinciden con el formato habitual de las notas de La Prensa. Por ejemplo, el titular aparece debajo de la imagen principal, el artículo carece de bajadilla y la tipografía utilizada no corresponde a la que emplea el medio en sus publicaciones. Al hacer clic en una de las secciones de la marca, no se accede a ningún contenido; en cambio, se redirige directamente a un formulario para ingresar datos personales. Asimismo, en la parte final del artículo incluye un formulario que solicita nombre, apellido, correo electrónico e información bancaria, lo que confirma que se trata de una estafa digital o phishing, como ha aclarado EH Verifica Verifica en ocasiones anteriores. En todo caso, un editor de la marca confirmó que La Prensa no elaboró ese artículo y que no es de su autoría.

Sobre la imagen

Una búsqueda utilizando Google Lens con la imagen viral de la falsa pieza periodística llevó a un video publicado en el canal TVC Play, titulado: “Frente a Frente - Martes 12 de mayo de 2026”. En la secuencia de 1:39:33, ni Hércules ni el presentador Renato Álvarez mencionan la inversión en una plataforma.