Nada prueba que Asfura quedó varado en Ucrania por amenazas de bombardeo

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que afirma que el presidente Nasry Asfura quedó varado en Ucrania durante una visita diplomática debido a amenazas de bombardeo.
La afirmación es falsa. No existe ningún registro público ni información oficial que confirme que el mandatario hondureño haya quedado varado durante su estancia en el país europeo, realizada el 19 de junio, aunque ese día sí se reportaron alertas y amenazas de bombardeo en territorio ucraniano.
La desinformación también queda desmentida por la agenda pública posterior del gobernante. El 21 de junio, Asfura llegó a Panamá para participar en la 56.ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en el Congreso Anfictiónico, actividades que evidencian que continuó con su itinerario internacional sin reportes de contratiempos relacionados con su salida de Ucrania.
Además, un vocero del Gobierno confirmó a EH Verifica que no se presentó ningún percance durante la visita bilateral a Ucrania.
“Amenazas de bombardeo de Rusia dejan a Nasry Asfura varado en Ucrania”, asegura literalmente el texto sobrepuesto en una entrada en TikTok que fue difundida el 20 de junio.
El mandatario Nasry Asfura se reunió con su homólogo Volodímir Zelenski en Kiev, capital de Ucrania, el 19 de junio, en medio de la guerra con Rusia.
No hay evidencia
Una búsqueda en Google con las palabras clave “Nasry Asfura + Ucrania + varado + amenazas de bombardeo” no localizó comunicados oficiales ni reportes de medios confiables que respalden la afirmación viral.
EL HERALDO informó que el 19 de junio Asfura se reunió con Zelenski como parte de una agenda bilateral entre Honduras y Ucrania.
No obstante, no se encontró registro de que el mandatario sufriera algún incidente durante su visita a Ucrania.
Además, un vocero del Gobierno desmintió que el presidente hubiera quedado varado en suelo ucraniano.
EL HERALDO también informó que Asfura llegó a Panamá el 21 de junio para participar en dos eventos: la 56.ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Congreso Anfictiónico.
Esto evidencia que Asfura, durante su gira bilateral, no tuvo percance alguno debido al conflicto bélico u otro impedimento.
En conclusión, nada prueba que el presidente Nasry Asfura haya quedado varado en Ucrania debido a amenazas de bombardeo.