Nada prueba que Asfura quedó varado en Ucrania por amenazas de bombardeo

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que afirma que el presidente Nasry Asfura quedó varado en Ucrania durante una visita diplomática debido a amenazas de bombardeo.

La afirmación es falsa. No existe ningún registro público ni información oficial que confirme que el mandatario hondureño haya quedado varado durante su estancia en el país europeo, realizada el 19 de junio, aunque ese día sí se reportaron alertas y amenazas de bombardeo en territorio ucraniano.

La desinformación también queda desmentida por la agenda pública posterior del gobernante. El 21 de junio, Asfura llegó a Panamá para participar en la 56.ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en el Congreso Anfictiónico, actividades que evidencian que continuó con su itinerario internacional sin reportes de contratiempos relacionados con su salida de Ucrania.

Además, un vocero del Gobierno confirmó a EH Verifica que no se presentó ningún percance durante la visita bilateral a Ucrania.