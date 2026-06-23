Video del futbolista Aníbal Godoy sobre que Panamá no representa a Centroamérica circula como si hablara del Mundial 2026

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula un video en el que el futbolista Aníbal Godoy afirma durante una conferencia de prensa que Panamá no representa a Centroamérica. La publicación asegura que las declaraciones fueron hechas en el marco del Mundial 2026. Sin embargo, la publicación es engañosa. Aunque el video sí muestra afirmaciones pronunciadas por Godoy, el hecho ocurrió el 16 de julio de 2023, durante una conferencia de prensa previa a la final de la Copa Oro 2023 entre Panamá y México. “Jugador de fútbol de Panamá dice que no representa a países Centro Americanos!”, dice textualmente la descripción de una publicación de TikTok que ha sido compartido más de 9,000 veces desde el 19 de junio.

Panamá, ubicada en el grupo L, debutó el 17 de junio con una derrota por la mínima diferencia ante Ghana en el Mundial 2026. Su segunda participación será ante Croacia y cerrará la fase de grupos contra Inglaterra, el 27 de junio.

Video de 2023

Al realizar una búsqueda inversa en Google con un fotograma clave de la secuencia difundida en redes sociales, se localizó un video de YouTube sobre una conferencia de prensa con Aníbal Godoy, publicado el 16 de julio de 2023. El video tiene una duración de 12:44 minutos. A partir del minuto 5:10, Godoy hace la declaración que circula en redes sociales y que ha sido presentada como si hubiese ocurrido en el marco del Mundial 2026. Las palabras de Godoy fueron pronunciadas en el contexto de la previa de la final de la Copa Oro 2023, que ganó México

Además, la misma búsqueda inversa permitió identificar una entrevista en YouTube realizada el 17 de julio de 2023, en la que Godoy se refirió a la declaración hecha un día antes y afirmó que sus palabras fueron malinterpretadas.