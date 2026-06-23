Es falso que Putin haya dicho que Honduras es “casi invencible”

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que atribuye a Vladímir Putin, presidente de Rusia, una supuesta declaración en la que afirma que sería imprudente atacar a Honduras porque se trata de un “enemigo casi invencible”. Es falso. No hay registros públicos, entrevistas, conferencias ni reportes de medios confiables que demuestren que Putin haya realizado esa declaración sobre Honduras. Tampoco se encontraron evidencias en canales oficiales o fuentes verificables que respalden la frase atribuida al mandatario ruso.

“Sería una imprudencia atacar a Honduras, es un enemigo casi invencible”, son las supuestas palabras de Puntin, difundidas en una entrada de Facebook que ha sido compartido decenas de veces desde el 22 de junio. La desinformación circula en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania, un conflicto que sigue generando tensiones internacionales más de cuatro años después de la invasión rusa iniciada en 2022. Recientemente, el 19 de junio, Nasry Asfura, presidente de Honduras, visitó Kiev, capital de Ucrania, para reunirse con su homólogo Volodímir Zelenski.

Cita falsa