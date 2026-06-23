Nada prueba que el Gobierno suministrará armas a Ucrania como parte de un acuerdo

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula un video en el que un usuario asegura que el Gobierno de Honduras enviará armamento a Ucrania como parte de un supuesto acuerdo de apoyo en la guerra contra Rusia. Sin embargo, esta afirmación es falsa. Los acuerdos firmados por Nasry Asfura durante su visita a Ucrania no contemplan el envío de armamento ni la participación de Honduras en el conflicto bélico. Los convenios alcanzados en Kiev están enfocados en áreas como comercio, inversión y seguridad alimentaria. Además, José Argueta, secretario de Comunicaciones, confirmó que Honduras no ha suscrito ningún acuerdo relacionado con el suministro de armas a Ucrania. “Nasry Asfura, el presidente de Honduras, firma acuerdo con el presidente de Ucrania: apoyarlo en la guerra contra Rusia (...) este dijo que le iba a mandar armamento a Ucrania para apoyarlo en la guerra en contra de Rusia”, afirma literalmente un individuo en una entrada de TikTok que ha sido compartida más de 400 veces desde el 21 de junio.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, llegó a Ucrania el 19 de junio de 2026 como parte de una visita oficial al país europeo. Durante su agenda, Asfura rindió homenaje a los defensores ucranianos caídos en combate en una ceremonia realizada junto al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en un memorial de guerra, según informó EL HERALDO. Asimismo, el mandatario hondureño sostuvo una reunión con Zelenski, en la que ambos gobiernos abordaron diversos temas de cooperación bilateral y alcanzaron varios acuerdos. Durante el encuentro, Honduras y Ucrania definieron una agenda de cooperación enfocada en comercio, inversión, seguridad alimentaria, tecnología y fortalecimiento institucional. Según informó EL HERALDO, Asfura destacó que los acuerdos permitirán impulsar sectores productivos como el café, cacao y camarón, además de promover alianzas empresariales y misiones comerciales orientadas a atraer inversión extranjera. La información oficial disponible sobre la reunión no menciona acuerdos relacionados con el envío de armamento ni con apoyo militar de Honduras a Ucrania.

No se acordaron armas