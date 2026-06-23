Asesino serial recibe cadena perpetua tras evadir a la justicia durante 17 años

Nueva York, Estados Unidos.- Tras décadas de espera para los familiares de las víctimas y una investigación que mantuvo en alerta a las autoridades durante años, Rex Heuermann fue condenado este miércoles a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por los asesinatos de ocho mujeres vinculadas al caso conocido como el "asesino serial de Gilgo Beach", en Nueva York. La sentencia pone fin a uno de los procesos judiciales más relevantes de los últimos años en Estados Unidos y representa un momento de cierre para las familias que durante años exigieron respuestas sobre la desaparición y muerte de sus seres queridos. Durante la audiencia celebrada en una sala judicial del este de Long Island, varios familiares de las víctimas tomaron la palabra para describir el dolor y las secuelas que dejaron los crímenes. Entre ellos estuvo Jasmine Robinson, prima de Jessica Taylor, una de las mujeres asesinadas.

"Nada hará desaparecer lo que sucedió", expresó Robinson ."Un millón de años no es suficiente", añadió al referirse al castigo impuesto al responsable. Mientras escuchaba los testimonios, Heuermann permaneció sentado en la mesa de la defensa con las manos entrelazadas y la mirada fija al frente. En algunos momentos tamborileó suavemente los dedos mientras avanzaba la audiencia. El arquitecto de Long Island logró mantener una apariencia de vida normal durante años. Sin embargo, según las investigaciones, detrás de esa fachada se ocultó una serie de crímenes que se extendieron por casi dos décadas sin que las autoridades lograron identificarlo. Los asesinatos estuvieron relacionados con el hallazgo de restos humanos en las cercanías de Gilgo Beach, una zona costera de Long Island que se convirtió en escenario de una de las investigaciones criminales más complejas de Nueva York. Durante años, el caso generó numerosas teorías y una intensa búsqueda de pistas para dar con el responsable. La captura de Heuermann en 2023 marcó un giro decisivo en la investigación. Los fiscales lograron reunir pruebas que lo vincularon con varias de las muertes, permitiendo avanzar en un proceso judicial que finalmente concluye con su condena.