Imagen de filas de vehículos por supuesta instalación de caseta de peaje en Olancho está hecha con IA

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una imagen que muestra largas filas de vehículo debido a la supuesta instalación de una caseta de peaje en la entrada al departamento de Olancho, zona central de Honduras. Sin embargo, la imagen no es real: se trata de un deepfake, un contenido falso creado con inteligencia artificial (IA), según constató EH Verifica con el uso de herramientas especializadas y un análisis visual. “#Olancho así está la entrada al departamento. turistas llegan a OLANCHO Y EL PEAJE ESTÁ COLAPSADO”, dice literalmente la entrada de una publicación de Facebook compartida decenas de veces desde el 1 de abril de 2026.

Las casetas de peaje comenzaron a operar en Honduras a finales de junio de 2014, únicamente en tres puntos de la carretera CA-5 (Zambrano, Siguatepeque y Yojoa), bajo administración de la Concesionaria Vial Honduras (Covi). El modelo fue impulsado tras la aprobación de la Ley de Alianza Público-Privada en 2010, que permitió concesionar carreteras a empresas privadas para su mantenimiento y ampliación. Desde entonces, los peajes han crecido como una fuente importante de ingresos, generando miles de millones de lempiras en más de una década.

Fabricada con IA

Una búsqueda inversa en Google no arrojó resultados oficiales ni publicaciones en fuentes oficiales o medios de comunicación que evidencien la instalación de una caseta de peaje en el departamento de Olancho. La pesquisa en Google indicó en la sección de “acerca de esta imagen” que la imagen fue generada con la inteligencia artificial de la propia marca.

Para confirmarlo, EH Verifica realizó un análisis utilizando la herramienta SynthID de Gemini, que logró evidenciar la marca de agua digital que contiene la fotografía falsa.

En un análisis visual, EH Verifica detectó varias inconsistencias comunes en imágenes generadas con IA. En primer lugar se presenta una fusión de escenas distintas: en la parte inferior aparece el peaje con filas de vehículos, mientras que en la parte superior se muestra una carretera en zona montañosa con más tráfico y personas caminando. Asimismo se identifican patrones similares en los modelos de los automóviles de la imagen, algo poco habitual en una escena real donde el tráfico es más irregular. Se observa que varias placas de vehículos resultan ilegibles o muestran combinaciones poco definidas de letras y números, lo que no es habitual en contenidos generados digitalmente. También se detectan inconsistencias en las personas que aparecen en la imagen. Algunas figuras presentan posturas rígidas o proporciones poco naturales, mientras que otras están ubicadas en lugares improbables, como caminando entre carriles congestionados sin ningún tipo de control. Del mismo modo, se identificó la inserción de un rostro en la parte inferior izquierda, como si fuera un sticker añadido digitalmente. A la vez, se identifican patrones repetitivos en objetos pequeños como postes, estructuras del peaje o elementos de señalización que presentan similitudes inusuales en su forma, común en contenidos sintéticos. También, la imagen presentó un 95% de probabilidad de haber sido creada artificialmente, de acuerdo a los resultados que arrojó la herramienta de detección de IA, Sightengine.