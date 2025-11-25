Esta imagen del cierre de campaña de Rixi Moncada está está editada

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación difundida en redes sociales muestra una fotografía que, según se afirma, fue captada durante el cierre de campaña del partido Libertad y Refundación (Libre) y de su candidata, Rixi Moncada, en Tegucigalpa, el 23 de noviembre de 2025. Sin embargo, la imagen es falsa. Fue alterada digitalmente a partir de una fotografía auténtica tomada durante ese evento político. “El bipartidismo corrupto de las 10 familias de la oligarquía quiere esconder estas imágenes porque nos tienen miedo. ¡La marea roja revolucionaria llegó para quedarse!”, señala una publicación de X, visualizada más de 16,900 veces desde el 24 de noviembre.

Según la Ley Electoral, los partidos políticos deben concluir sus campañas cinco días antes de las elecciones generales. El partido Libertad y Refundación (Libre) realizó su cierre de campaña en el Nacional de Ingenieros en un contexto político marcado por fuertes cuestionamientos al desempeño del actual gobierno y una creciente polarización entre el oficialismo y la oposición.

Imagen manipulada

Una búsqueda inversa en Google, basada en uno de los encuadres de la imagen, condujo a una publicación en Instagram del secretario privado de la Presidencia, Héctor Zelaya. En la publicación se muestra el mismo ángulo del evento desarrollado en el Nacional de Ingenieros Coliseum, aunque con diferencias notorias en comparación con la imagen que se viralizó.

Otro medio de comunicación también difundió una fotografía similar a la publicada por Zelaya, atribuida al cierre de campaña de Libre, realizado el 23 de noviembre.

EH Verifica realizó un análisis visual y detectó varias inconsistencias en la imagen alterada. El Coliseum es un espacio techado, por lo que resulta improbable que haya personas ubicadas sobre esa estructura. Además, los rótulos aparecen distorsionados y la multitud presenta patrones idénticos, sin variación aparente. A diferencia del material difundido por medios de comunicación y funcionarios del partido Libre, la imagen editada no muestra vehículos, inflables, zonas despejadas ni carpas. Solo expone una concentración de una “marea roja” uniforme, con elementos repetidos, una característica común en contenidos manipulados. En todo caso, la imagen manipulada muestra en la parte inferior derecha la marca de agua de la herramienta de inteligencia artificial de Google, Gemini.