No hay registro de que Bukele haya criticado al Gobierno de Honduras por no imponer cadena perpetua a pandilleros

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que atribuye a Nayib Bukele, presidente de El Salvador, una supuesta crítica a Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional de Honduras, y a Nasry Asfura, presidente de Honduras, por no aplicar penas de cadena perpetua contra pandilleros. Sin embargo, no hay registros públicos que confirmen que Bukele haya pronunciado esas palabras. Las búsquedas en medios de comunicación y fuentes oficiales no permitieron localizar una entrevista, discurso o comunicado en el que el mandatario salvadoreño realizara esa crítica. “RAFAGAZO DE BUKELE: MI MODELO CARCELARIO ES 100% EFECTIVO PERO DE NADA SIRVE CONOCER EL MÉTODO POR AUTORIDADES DE OTROS PAÍSES SI NO ESTÁN DISPUESTOS A ACABAR CON LA DELINCUENCIA, SI ELLOS ANDAN AQUÍ ES PORQUE TIENEN EL PODER SUFICIENTE PARA CAMBIAR REFORMAS DE CONDENAS POR PENAS DE PANDILLEROS QUE CUMPLAN CADENA PERPETUA, SI NO LO HACEN ES SHOW NADA MÁS”, dice el texto interpuesto en la imagen publicada en Facebook, compartida decenas de veces desde el 18 de octubre de 2026.

Una delegación del Congreso Nacional de Honduras, encabezada por su presidente, Tomás Zambrano, visitó El Salvador el 15 y 16 de octubre de 2026 para conocer las estrategias de seguridad y el funcionamiento del sistema penitenciario implementado durante el Gobierno de Nayib Bukele. La comitiva estuvo integrada por los diputados nacionalistas Kilvett Bertrand, presidente de la Comisión de Defensa y Soberanía, y Marcos Paz, presidente de la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana, así como por los liberales Rumy Bueso y Luis Coello. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Durante la visita, Zambrano sostuvo una reunión con Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, para intercambiar experiencias y avanzar en un acuerdo de cooperación entre ambos poderes legislativos. Además, el 16 de octubre, la delegación recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), donde conoció los mecanismos de vigilancia, control y administración de los privados de libertad. Tras el recorrido, Zambrano planteó la posibilidad de impulsar reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, así como evaluar la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad en Honduras. Entre las medidas examinadas también figuran la instalación de módulos penitenciarios de mayor seguridad, el fortalecimiento de los controles internos y la implementación de audiencias virtuales.

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