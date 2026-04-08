Es falso que el gerente de la UMAPS anunciara el cierre de la represa Los Laureles

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación que circula en redes sociales atribuye a Gustavo Boquín, gerente de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), un supuesto mensaje sobre el cierre total de la represa Los Laureles, en Tegucigalpa.
Pero la afirmación es falsa. No existe registro público de que el funcionario haya emitido esas palabras. Además, Boquín confirmó a EH Verifica que en ningún momento declaró el cierre de la represa Los Laureles.
“GUSTAVO BOQUÍN, GERENTE DE UMAPS, INFORMÓ CIERRE DE LA REPRESA LOS LAURELES”, se lee literalmente en el arte que despliega el contenido viral en una publicación de TikTok, visualizado más de 27,000 veces desde el 30 de marzo.
La represa Los Laureles es uno de los embalses fundamentales para el abastecimiento de agua en la capital. Su ubicación permite bombear agua con mayor eficiencia hacia sectores densamente poblados de Comayagüela, lo que cubre el 30% de la demanda total de Tegucigalpa.
En la actualidad, este embalse presenta altos niveles de contaminación debido al deterioro ambiental de la zona, causado por talleres mecánicos y otras construcciones que generan desechos y afectan directamente la calidad del agua.
Esta problemática ha incrementado significativamente los costos de potabilización, al obligar a una mayor inversión en procesos químicos para garantizar la calidad del recurso.
Este factor se ha convertido en uno de los principales desafíos operativos de la planta Los Laureles, al punto que Boquín dijo en marzo a periodistas que su funcionamiento peligraba por los altos costos.
No lo dijo
EL HERALDO publicó el 26 de marzo una nota en la que informó que la UMAPS advirtió que la represa Los Laureles podría dejar de operar debido a los altos costos de potabilización, provocados por el deterioro ambiental en la zona que rodea el embalse.
Sin embargo, en ese artículo el funcionario no declaró que la represa sería cerrada por completo, pese a que usuarios en redes sociales así lo afirman.
Contactado el 8 de abril por EH Verifica, Gustavo Boquín respondió que la represa Los Laureles seguirá en funcionamiento hasta que se construyan nuevas presas. Además, aclaró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto.
EH Verifica buscó en navegadores y medios de comunicación locales para encontrar la supuesta orden de Boquín, pero no halló registros que la validen.
En conclusión, es falso que Gustavo Boquín haya afirmado el cierre total de la represa Los Laureles. Aunque el funcionario sí emitió declaraciones sobre posibles escenarios relacionados con la operación del embalse, estas fueron sacadas de contexto.