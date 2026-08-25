Es falso que Gabriela Castellanos dijo que la ENEE debe privatizarse para su “rescate”

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que le atribuye a Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), una supuesta declaración en la que habría asegurado que la privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) debe realizarse para lograr su “rescate”.
Sin embargo, es falso. No hay registros de que Castellanos haya pronunciado esa frase y sus más recientes declaraciones públicas sobre la reforma energética plantean, por el contrario, cuestionamientos ante una posible privatización de la estatal.
“Gabriela Castellanos está clara: La privatización de la ENEE debe ir para “su rescate”, dice literalmente la descripción de una entreda difundida en Facebook desde el 23 de agosto.
La discusión sobre el futuro de la ENEE se intensificó luego de que el Poder Ejecutivo remitiera al Congreso Nacional, el 2 de junio de 2026, una propuesta de reforma energética orientada a modificar la estructura del sector eléctrico.
La iniciativa continúa en discusión en el Legislativo por falta de acuerdos entre las bancadas. Entre los objetivos planteados están reducir las pérdidas de la ENEE y reestructurar la estatal, mientras que las fuerzas políticas negocian cambios y garantías sobre su funcionamiento.
No hay registros
Una búsqueda en Google con las palabras clave “Gabriela Castellanos + privatización + ENEE” y otras combinaciones relacionadas, no permitió localizar registros en los que la directora del CNA haya afirmado que la estatal debe privatizarse para lograr su rescate.
De igual manera se realizó una revisión en la cuenta oficial de X de Gabriela Castellanos, la cual no arrojó resultados que evidencien la supuesta declaración atribuida.
Además, EH Verifica revisó los más recientes pronunciamientos públicos de Gabriela Castellanos relacionados con la ENEE y la reforma energética, sin encontrar la declaración que le atribuye la publicación.
Castellanos sí se ha referido recientemente al tema. El 17 de agosto, por ejemplo, publicó una columna en EL HERALDO, en la que cuestionó la situación financiera y administrativa de la estatal, advirtiendo sobre los riesgos de que su crisis sea utilizada para favorecer intereses privados.
En conclusión, es falso que Gabriela Castellanos haya dicho que la privatización de la ENEE es necesaria para rescatarla. La directora del CNA ha manifestado públicamente su postura contraria ante la nueva reforma energética.