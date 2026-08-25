Es falso que Gabriela Castellanos dijo que la ENEE debe privatizarse para su “rescate”

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que le atribuye a Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), una supuesta declaración en la que habría asegurado que la privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) debe realizarse para lograr su “rescate”. Sin embargo, es falso. No hay registros de que Castellanos haya pronunciado esa frase y sus más recientes declaraciones públicas sobre la reforma energética plantean, por el contrario, cuestionamientos ante una posible privatización de la estatal. “Gabriela Castellanos está clara: La privatización de la ENEE debe ir para “su rescate”, dice literalmente la descripción de una entreda difundida en Facebook desde el 23 de agosto.

La discusión sobre el futuro de la ENEE se intensificó luego de que el Poder Ejecutivo remitiera al Congreso Nacional, el 2 de junio de 2026, una propuesta de reforma energética orientada a modificar la estructura del sector eléctrico. La iniciativa continúa en discusión en el Legislativo por falta de acuerdos entre las bancadas. Entre los objetivos planteados están reducir las pérdidas de la ENEE y reestructurar la estatal, mientras que las fuerzas políticas negocian cambios y garantías sobre su funcionamiento.

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