Esta supuesta publicación en un periódico sobre que Honduras enviará colectivos de Libre a Venezuela para defender a Maduro es falsa

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una imagen de una supuesta portada de periódico, sin nombre de marca, que asegura que Honduras enviará 30,000 colectivos de Libre para defender a Nicolás Maduro como parte de una “misión patriótica”, atribuida a la presidenta Xiomara Castro. Sin embargo, se trata de una portada falsa. El contenido fue generado con inteligencia artificial con la inclusión de noticias falsas en toda la fachada, según constató EH Verifica. La publicación difundida en X el 19 de agosto de 2025, con más de 26,000 visualizaciones, mostraba en su encabezado: ¡Honduras enviará 30,000 colectivos de Libre para defender a Maduro! El oficialismo asegura que los 'colectivos' hondureños están listos para unirse a la batalla contra el despliegue militar de Estados Unidos frente a las costas venezolanas”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desplegó tres buques de guerra con 4,000 soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela, acción realizada para combatir el narcotráfico en ese país. El 7 de agosto de 2025, el Departamento Estado de Estados Unidos aumentó la recompensa a 50 millones de dólares por información que conlleve a la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusado de liderar la organización de narcotráfico Cártel de los Soles.

Es un deepfake

Una búsqueda inversa de la presunta portada no dirige a ninguna fuente confiable que haya replicado el contenido. EH Verifica analizó la imagen con la herramienta de detección de contenido creado con inteligencia artificial (IA), Hive Moderation, que detectó un 99.9% de probabilidad de que fuera contenido creado digitalmente.