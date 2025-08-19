Nada prueba que Mel Zelaya envió colectivos de Libre a Venezuela para apoyar a Maduro

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una publicación que afirma que el expresidente de Honduras (2006-2009), Manuel Zelaya, envió colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre) para viajar a Venezuela en apoyo al presidente Nicolás Maduro. A modo de prueba, se incluye un fragmento de una comparecencia del mandatario venezolano. Sin embargo, la afirmación es falsa. La secuencia, presentada a modo de prueba, corresponde a un discurso reciente de Nicolás Maduro durante una reunión con gobernadores y alcaldes. En ningún momento hace referencia a Honduras, ni al envío de los colectivos del partido Libre. De igual forma, Gilberto Ríos, dirigente de Libre, confirmó a EH Verifica que se trata de información falsa. “Mel Zelaya envía colectivos a Venezuela en apoyo a Nicolás Maduro”, dice el texto sobrepuesto de una publicación en TikTok del 18 de agosto de 2025 y que suma más de 9,000 visualizaciones.

Durante su presidencia (2006–2009), Manuel Zelaya estrechó lazos con el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, e incorporó a Honduras a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), donde Nicolás Maduro, canciller en ese momento, fue uno de sus principales enlaces. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Tras el golpe de Estado en Honduras en 2009, Maduro condenó el derrocamiento de Zelaya y, desde la diplomacia venezolana, respaldó las gestiones internacionales que exigían la restitución del expresidente hondureño. En la actualidad, Zelaya mantiene una postura de respaldo hacia Maduro, marcada por su coincidencia ideológica.

No se relaciona

Una búsqueda inversa en Google Lens condujo a una publicación en Facebook que contiene el fragmento del discurso de Nicolás Maduro difundido en la publicación viral, en el cual anuncia el despliegue de 4,5 millones de milicianos (soldados) en Venezuela durante su intervención en una reunión de trabajo con gobernadores y alcaldes. Asimismo, una búsqueda en Google con palabras claves “Nicolás Maduro + milicianos + despliegue + Venezuela + reunión + gobernadores” condujo a la conferencia completa del mandatario venezolano del 18 de agosto de 2025 publicada en su canal de YouTube . A lo largo de las 2:10:40 horas de la secuencia, no se hace referencia al envío de colectivos hondureños a Venezuela ni a Manuel Zelaya, como afirman algunos usuarios en redes sociales.