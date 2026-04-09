Es falso el anuncio que atribuye al Partido Liberal empleos por acuerdos con el Partido Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un supuesto comunicado atribuido al Partido Liberal en el que se asegura que se ofrecen empleos a sus militantes como resultado de presuntas negociaciones encabezadas por Jorge Cálix, jefe de la bancada, y otras autoridades de ese instituto político. Sin embargo, el documento es falso. Roberto Contreras, presidente del Partido Liberal, confirmó a EH Verifica que no fue elaborado por el Partido Liberal. “Se les comunica a los liberales de todo el país que a partir de la fecha ya tenemos las oportunidades de empleo disponibles para toda la diligencia en el territorio nacional, en las secretarías acá mencionadas”, dice íntegramente parte escrito viral, visualizado en X desde el 8 de abril. Y agrega: “Recordarles que estas oportunidades de empleo son gracias a los acuerdos y negociaciones que nuestros líderes Jorge Cálix, Roberto Contreras y el abogado Yani Rosenthal, hicieron con el partido nacional para benéfico de nuestras bases”.

El contenido fue publicado por el exvicecanciller de Honduras Gerardo Torres, quien amplificó la desinformación en X. El Partido Liberal se ha consolidado como la segunda fuerza política en el Congreso Nacional al contar con 41 diputados, solo por detrás del Partido Nacional, que suma 49 y actualmente ejerce el oficialismo en el Legislativo. A criterio de analistas hondureños, el Partido Liberal mantiene un esquema de cogobierno con el Partido Nacional, evidenciado en nombramientos de militantes liberales en instituciones estatales y en votaciones clave, como el juicio político contra Johel Zelaya, quien hasta hace unas semanas era el fiscal general.

Documento falso