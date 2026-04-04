Es falsa la portada atribuida a EL HERALDO que informa crisis en la Andeph

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales, principalmente WhatsApp, circula una captura de pantalla de una supuesta portada atribuida a Diario EL HERALDO en la que informa una presunta crisis en la Asociación Nacional de Empleados Públicos (Andeph) debido a las aspiración de César Chirinos de reelegirse en la presidencia. Sin embargo, el contenido es falso. Se trata de una portada creada digitalmente y que no pertenece a la autoría de la marca, según constató EH Verifica. "Los empleados públicos organizados han manifestado su preocupación ante los recientes acontecimientos relacionados con la intención del señor César Augusto Chirinos Orellana de aspirar nuevamente a la presidencia de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (ANDEPH)", dice textualmente parte de la supuesta portada que se comparte por WhatsApp. El titular del contenido dice literalmente: "CRISIS EN ADEPH. Empleados públicos advierten posibles acciones".

La Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (Andeph) es una organización que agrupa a trabajadores del sector público con el objetivo de representar y defender sus intereses laborales, económicos y sociales. Funciona como un ente gremial que canaliza demandas colectivas relacionadas con condiciones de trabajo, estabilidad laboral, salarios y prestaciones. En el contexto reciente de la Andeph, el dirigente César Chirinos fue electo nuevamente como presidente de la organización y tiene previsto asumir el cargo el 29 de abril de 2026. Chirinos ya había ocupado este puesto en administraciones anteriores y regresa con una agenda orientada a introducir cambios en la gestión del sector público. Entre sus principales propuestas está la vinculación de la carrera administrativa para mejorar la eficiencia institucional, así como la implementación de beneficios para los agremiados, incluyendo alianzas, programas de apoyo y reactivación de proyectos como el parque recreativo de la organización.

Fabricada digitalmente

Una búsqueda en el sitio web de EL HERALDO, en la sección “Edición PDF”, no localizó la portada viral en ninguna de las ediciones oficiales. Aunque la supuesta primera plana contiene elementos similares a los de la marca, una revisión visual evidencia varias inconsistencias típicas de contenidos generados con inteligencia artificial (IA). En las portadas reales de EL HERALDO se mantiene una estructura clara, con jerarquías tipográficas definidas, distribución equilibrada de elementos y un diseño limpio. En esta imagen, en cambio, se observan desproporciones en los tamaños de texto, alineaciones irregulares y una desorganización visual. En primer lugar, se observa un error en la concordancia en las fechas: el contenido señala el martes 22 de abril de 2024, no a 2026. Asimismo, la cabecera contiene un error tipográfico en la ubicación geográfica, escribiendo "Hondaras" en lugar de Honduras. Del mismo modo, se localizó la palabra inexistente "adopeión" en la columna de medidas de presión, además de una tipografía y un sistema de viñetas que difieren de los estilos gráficos habituales de la marca. Se combinan fuentes y estilos que no corresponden a una línea editorial uniforme, y algunos textos muestran cortes o espaciados que non utilizados por la marca. El número de edición y el año de fundación citados tampoco guardan relación cronológica con la trayectoria real del periódico, que para 2024 (año que aparece en la supuesta portada) debería superar los 40 años de existencia. El contenido utiliza un filtro de textura de "papel rugoso" se percibe aplicado de manera uniforme sobre toda la composición, diseño que no es el usado por la marca en sus portadas. Al analizar la portada con la herramienta Sightengine, especializada en la detección de contenido digital, se registró un 93% de probabilidad de que la imagen haya sido generada con IA.

La herramienta TruthScan, también especializada en detección de IA, arrojó una probabilidad del 97% de que la imagen haya sido generada artificialmente.