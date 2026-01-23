Verificación al discurso de Tomás Zambrano tras la elección de la Junta Directiva en propiedad

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional de Honduras eligió este viernes 23 de enero de 2026 a la Junta Directiva en propiedad, un proceso que marca el inicio formal de la gestión legislativa. Tras la elección, Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional electo, brindó un discurso en el que destacó la importancia de la unidad de las diferentes fuerzas políticas y el cumplimiento de la normativa para garantizar la gobernabilidad en el Hemiciclo. A continuación, EH Verifica realiza el chequeo en tiempo real:

" “De acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica, el artículo 195 establece que, el 23 de enero, después de una elección general, este Congreso Nacional, tras elegir la Junta Directiva provisional, debe elegir a la Junta Directiva en propiedad" Verdadero

El artículo 195 de la Constitución de la República de Honduras establece que, el 23 de enero, los diputados deben reunirse para elegir la Junta Directiva en propiedad del Congreso Nacional, luego de la designación de la Junta Directiva provisional en la sesión preparatoria. Además, la Carta Magna detalla la duración de los cargos dentro de la directiva, asegurando que la presidencia del Congreso se ejerza por cuatro años y el resto de la directiva por dos años, en cumplimiento del marco legal vigente. "El veintitrés de enero se reunirán los diputados en su última sesión preparatoria para elegir la Directiva en propiedad. El Presidente del Congreso Nacional ejercerá sus funciones por un período de dos años y será el Presidente de la Comisión Permanente. El resto de la Directiva durará dos años en sus funciones", detalla el precepto.

" "Atrasamos el proceso de escrutinio especial los políticos" Verdad a medias

Aparte de la designación de los miembros de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR) por parte de los partidos políticos, durante el proceso poselectoral de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, el inicio y la ejecución del escrutinio especial se han visto demorados, tanto por obstáculos logísticos y administrativos como por dificultades para acreditar a los escrutadores y emitir los votos necesarios del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta situación generó que el inicio del escrutinio especial se postergara respecto al cronograma inicial, lo que impactó en la actualización de los resultados finales.

" "La Ley de Empleo Parcial fue presentada por ambos partidos, tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal, en el Congreso anterior" Engañoso

El proyecto de Ley de Empleo Parcial en Honduras fue presentado por diputados del Partido Liberal, en particular por Mauricio Villeda, tras la derogación de la Ley de Empleo por Hora en 2022, y no por el Partido Nacional. El Partido Nacional y el Partido Liberal acordaron impulsar reformas laborales incluyendo empleo parcial y empleo por hora como parte de una agenda legislativa conjunta para el nuevo periodo parlamentario, según declaraciones de Tomás Zambrano sobre acuerdos previo a la elección de la Junta Directiva provisional.

" "Este Congreso Nacional integrado por 128 diputados de cinco partidos políticos" Verdadero