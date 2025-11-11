  1. Inicio
  2. EH Plus
  3. Fact Checking
  4. Análisis

UJCV acoge este martes el conversatorio “Desmontando la desinformación” de EL HERALDO

El encuentro reúne a periodistas, expertos y estudiantes para analizar cómo la desinformación impacta en el proceso electoral hondureño

  • 11 de noviembre de 2025 a las 00:00
UJCV acoge este martes el conversatorio “Desmontando la desinformación” de EL HERALDO

El evento se desarrolla en el auditorio 3 de la UJCV, de 9:30 a 11:30 de la mañana, y forma parte del programa de educación mediática de EH Verifica.

 Foto: EH Verifica

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad José Cecilio del Valle (UJCV) acoge este martes 11 de noviembre el conversatorio “Desmontando la desinformación”, una jornada de análisis organizada por los equipos de verificación de EL HERALDO y LA PRENSA.

El evento se desarrolla en el auditorio 3 de la UJCV, de 9:30 a 11:30 de la mañana, y forma parte del programa de educación mediática que ambos medios impulsan en el país para promover el pensamiento crítico y la alfabetización digital entre los jóvenes universitarios.

Durante la actividad se abordan tres módulos temáticos: deepfakes y contenido sintético, desinformación electoral y elecciones: cómo estamos y cómo vamos a las urnas.

Los organizadores buscan brindar herramientas prácticas y razonamiento para identificar y combatir la manipulación informativa en redes sociales, especialmente en un año marcado por la contienda electoral.

El debate

El panel está integrado por Carlos Girón, editor de EH Verifica y LA PRENSA Verifica; Daniel Girón, periodista de investigación, transparencia, datos y visualización de EL HERALDO y LA PRENSA; José Quezada, coeditor de EH Verifica y LA PRENSA Verifica; Paola Ávila, encargada de educación mediática de ambos equipos; y Eduardo Domínguez, editor de EH Plus y LA PRENSA Premium.

La moderación está a cargo de Cesia Paguada, analista SEO de Grupo OPSA, quien dinamiza el intercambio entre los expositores y los estudiantes asistentes.

Fortalecer la democracia

El conversatorio busca reforzar la alianza entre la academia y los medios de comunicación para construir una ciudadanía más informada, capaz de reconocer y contrarrestar la desinformación.

Los organizadores destacan que la verificación periodística y la formación crítica son pilares esenciales para proteger el proceso democrático y fomentar la confianza en la información.

La actividad es transmitida en vivo a través de las plataformas digitales de EL HERALDO, con el apoyo de GO TV, y cuenta con cobertura multimedia en las redes sociales de Grupo OPSA.

Nuestras clasificaciones
VERDADERO

Cuando las pruebas son fehacientes y confirman la información.

FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

La información que se aproxima a la exactitud.

SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Ultimas Noticias