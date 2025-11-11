UJCV acoge este martes el conversatorio “Desmontando la desinformación” de EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad José Cecilio del Valle (UJCV) acoge este martes 11 de noviembre el conversatorio “Desmontando la desinformación”, una jornada de análisis organizada por los equipos de verificación de EL HERALDO y LA PRENSA.
El evento se desarrolla en el auditorio 3 de la UJCV, de 9:30 a 11:30 de la mañana, y forma parte del programa de educación mediática que ambos medios impulsan en el país para promover el pensamiento crítico y la alfabetización digital entre los jóvenes universitarios.
Durante la actividad se abordan tres módulos temáticos: deepfakes y contenido sintético, desinformación electoral y elecciones: cómo estamos y cómo vamos a las urnas.
Los organizadores buscan brindar herramientas prácticas y razonamiento para identificar y combatir la manipulación informativa en redes sociales, especialmente en un año marcado por la contienda electoral.
El debate
El panel está integrado por Carlos Girón, editor de EH Verifica y LA PRENSA Verifica; Daniel Girón, periodista de investigación, transparencia, datos y visualización de EL HERALDO y LA PRENSA; José Quezada, coeditor de EH Verifica y LA PRENSA Verifica; Paola Ávila, encargada de educación mediática de ambos equipos; y Eduardo Domínguez, editor de EH Plus y LA PRENSA Premium.
La moderación está a cargo de Cesia Paguada, analista SEO de Grupo OPSA, quien dinamiza el intercambio entre los expositores y los estudiantes asistentes.
Fortalecer la democracia
El conversatorio busca reforzar la alianza entre la academia y los medios de comunicación para construir una ciudadanía más informada, capaz de reconocer y contrarrestar la desinformación.
Los organizadores destacan que la verificación periodística y la formación crítica son pilares esenciales para proteger el proceso democrático y fomentar la confianza en la información.
La actividad es transmitida en vivo a través de las plataformas digitales de EL HERALDO, con el apoyo de GO TV, y cuenta con cobertura multimedia en las redes sociales de Grupo OPSA.