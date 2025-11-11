UJCV acoge este martes el conversatorio “Desmontando la desinformación” de EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad José Cecilio del Valle (UJCV) acoge este martes 11 de noviembre el conversatorio “Desmontando la desinformación”, una jornada de análisis organizada por los equipos de verificación de EL HERALDO y LA PRENSA.

El evento se desarrolla en el auditorio 3 de la UJCV, de 9:30 a 11:30 de la mañana, y forma parte del programa de educación mediática que ambos medios impulsan en el país para promover el pensamiento crítico y la alfabetización digital entre los jóvenes universitarios.

Durante la actividad se abordan tres módulos temáticos: deepfakes y contenido sintético, desinformación electoral y elecciones: cómo estamos y cómo vamos a las urnas.

Los organizadores buscan brindar herramientas prácticas y razonamiento para identificar y combatir la manipulación informativa en redes sociales, especialmente en un año marcado por la contienda electoral.