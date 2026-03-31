Sora, la IA que escaló la desinformación, anuncia su cierre

EH Verifica cómo la plataforma de inteligencia artificial Sora potenció la desinformación en redes sociales y cuáles fueron sus implicaciones.

Desde su lanzamiento, Sora permitió a cualquier usuario crear videos que parecían mostrar hechos que nunca ocurrieron. Esto abrió un terreno fértil para la desinformación, ya que los videos generados podían ser compartidos rápidamente en redes sociales, confundiendo a la ciudadanía.

Sin embargo, expertos y verificadores de información consideran que la plataforma también representaba un riesgo significativo para la veracidad de la información en redes sociales, principalmente en Facebook, Instagram y TikTok.

Tegucigalpa, Honduras.- El pasado 24 de marzo de 2026, OpenAI anunció el cierre definitivo de Sora, una decisión que, según la compañía, responde a razones estratégicas y comerciales.

La plataforma de inteligencia artificial Sora, desarrollada por OpenAI, se lanzó en 2024 con la promesa de generar videos realistas a partir de descripciones de texto o imágenes. Su rapidez y facilidad para producir contenido audiovisual llamaron la atención de usuarios y medios, al permitir crear escenas con apariencia de hechos reales sin necesidad de equipos profesionales de producción.

Sin embargo, esta capacidad también abrió riesgos significativos relacionados con la desinformación. La plataforma podía ser utilizada para generar escenas inventadas, atribuir declaraciones falsas a figuras públicas o mostrar eventos que nunca ocurrieron, con un nivel de realismo suficiente para confundir a la ciudadanía.

La facilidad para difundir estos contenidos en redes sociales aceleraba la circulación de información engañosa.

La velocidad de creación y distribución potenciaba el impacto de estos contenidos en redes sociales antes de que pudieran ser verificados por medios o autoridades competentes.

Organizaciones de verificación de hechos utilizaron la plataforma para analizar contenidos y determinar su autenticidad. En varios casos, se identificaron inconsistencias en movimientos, luces y elementos del video que delataban su creación artificial.

La existencia de estos casos evidencia que herramientas como Sora, aunque innovadoras, pueden facilitar la creación y propagación de contenido falso. La combinación de realismo, rapidez y accesibilidad aumenta la posibilidad de que información engañosa llegue a gran parte de la población antes de ser identificada como falsa.

Uno de los casos verificados por EH Verifica con el uso de Sora fue la circulación de un video en el que se observaba a una mujer mayor afirmando que “Honduras retrocedió 16 años” por la pérdida del partido Libertad y Refundación (Libre).

El análisis de este contenido determinó que se trataba de un deepfake generado mediante inteligencia artificial, con irregularidades visuales en expresiones faciales y movimientos que no correspondían a un registro natural de video, además de la presencia de signos típicos de creación digital.

Otro caso fue una secuencia que mostraba a dos supuestos policías hondureños conversando en tono jocoso y afirmando que “debían esforzarse más para seguir siendo la policía más corrupta del mundo”.

Además el análisis técnico y visual reveló inconsistencias en uniformes, detalles de iluminación y marcas que son típicas de videos artificiales.

Asimismo, se detectó un video en el que un supuesto ciudadano se negaba a abordar un autobús porque, según el contenido, en él viajaban diputados que “iban a robar”.

Estos ejemplos ilustran cómo, bajo un formato audiovisual que aparenta ser verídico, pueden difundirse situaciones inventadas que, sin contexto ni verificación, son susceptibles de interpretarse como hechos reales.