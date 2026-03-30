Alteran arte de precios de combustibles para difundir falso aumento de tres lempiras en Semana Santa

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un arte, atribuido a la Secretaría de Energía (SEN), que detalla los precios de los combustibles para la semana del 30 de marzo al 5 de abril de 2026, en el que se afirma que los carburantes aumentarán en más de tres lempiras. Sin embargo es falso, se trata de un contenido alterado a partir de la plantilla original de la SEN. De acuerdo al original, los incrementos a los combustibles oscilarán entre 5.72 y 13.82 lempiras por galón de gasolinas, diésel y kerosene durante la Semana Santa. “Nuevo golpe a los dueños de medios transportes, con el alza de los combustibles aumenta el precio de todo los que consumonos. Estos aumentos los justifican con la guerra en Iran”, dice una publicación en Facebook compartida decenas de veces desde el 28 de marzo de 2026.

Al 30 de marzo de 2026, los precios de los combustibles a nivel internacional muestran una tendencia al alza, influenciados por factores geopolíticos y la volatilidad del mercado petrolero. Esto debido a las tensiones en Medio Oriente han generado incertidumbre sobre el suministro de crudo, lo que ha impactado el precio del barril en los mercados internacionales. Como resultado, varios países han registrado incrementos en los costos de los carburantes. En Honduras, los precios de los combustibles siguen esta tendencia internacional debido a la dependencia de la importación de derivados del petróleo. Para la semana del 30 de marzo al 5 de abril de 2026, se reportan nuevos aumentos en las gasolinas y el diésel, en línea con el comportamiento del mercado global. Para esta Semana Santa en el país, la gasolina superior subió 6.80 lempiras por galón, alcanzando un precio de 127.48 lempiras; la gasolina regular aumentó 5.72 lempiras, situándose en 112.07 lempiras; y el diésel registró un ajuste de 9.83 lempiras por galón, con un precio final de 118.09 lempiras.

Arte manipulado

Una búsqueda en la cuenta de X de la Secretaría de Energía (Sen) localizó el arte original de los precios de los combustibles para la semana del 30 de marzo al 5 de abril de 2025. De acuerdo al contenido, la gasolina superior se fijó en 127.48 lempiras por galón, mientras que la gasolina regular alcanzó los 112.07 lempiras. Por su parte, el diésel registró un precio de 118.09 lempiras por galón y el kerosene se ubicó en 125.67 lempiras. En el caso del gas vehicular (GLP), el precio es de 48.68 lempiras por galón, mientras que el gas doméstico, en su presentación de cilindro de 25 libras, se mantiene en 238.13 lempiras.

No obstante, en el arte viral no aparecen otros aumentos de entre tres y siete lempiras. Un análisis visual del contenido viral encontró varias inconsistencias que sugieren que el contenido fue alterado. En primer lugar, en la imagen se indica que el diésel y el GLP doméstico están subsidiados por el gobierno; sin embargo, los derivados del petróleo que realmente cuentan con esta medida son la gasolina regular y el diésel. Además, se señala que el GLP doméstico tendrá un aumento de 7.14 lempiras, pero este combustible mantiene un precio congelado de 283.13 lempiras desde marzo de 2022. Por otra parte, en la columna que muestra la variación de precios, el encabezado del arte falso aparece como “Total que aumentó”, cuando el término correcto es “Aumento/Rebaja”.