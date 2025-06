Políticos desinforman con temas de elecciones y leyes en Honduras

En materia de seguridad, se verificaron 12 afirmaciones. Estas iban desde descensos en la criminalidad que no coinciden con datos reales, hasta capturas inexistentes o medidas no implementadas. El objetivo: proyectar control y eficacia.

El analista político Luis León señaló que esta práctica va más allá de la coyuntura electoral.

“A mí me parece que es algo más manipulador hacia la opinión pública, porque, claro está, por desgracia, los políticos hondureños sustentan más sus posiciones o intenciones políticas en el desgaste de las contrapartes en tratar de señalar y criticar”, comentó.

Agregó que muchos actores carecen de formación y repiten lo que oyen sin verificar.

“Hablan en función de lo que oyen en pláticas de café o en sus noches de alcohol. Otros les cuentan, y creen que son verdades absolutas, pero no investigan, no leen, no estudian”, argumentó.

Para León, esta falta de preparación se traduce en una clase política incapaz.

“Tenemos políticos, en su mayoría, muy incapaces. Claramente, existe una debilidad muy fuerte en la clase política hondureña, en cuanto a conocimiento, capacidad y, sobre todo, en cuanto a interpretación”, consideró.

El también analista Omar García advirtió que las mentiras responden a una lógica estratégica.

“El político va a buscar mentir. De repente hay gente que lo que quiere es escuchar cosas grandes, pero no que lo aterroricen en la realidad que se tiene ahorita”, reflexionó.

Jhonatan Rosales, también analista, destacó el riesgo en una sociedad poco informada.

“En una sociedad con niveles de educación bajos, la exposición a este tipo de informaciones reviste de gran importancia, pues es de esta manera que se altera la percepción de la realidad”, puntualizó.