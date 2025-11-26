EL HERALDO y LA PRENSA lanzan guías y cajas de verificación electoral

Tegucigalpa, Honduras.- A días de las elecciones generales del domingo 30 de noviembre, EL HERALDO y LA PRENSA presentaron una serie de guías y cajas de herramientas de verificación orientadas a estudiantes y docentes, periodistas y medios de comunicación, así como a la ciudadanía en general.
Más de 6.4 millones de hondureños están convocados a las urnas, incluidos casi 700,000 nuevos votantes que, según analistas, podrían definir quién será el próximo presidente o presidenta del país.
A ello se suma la influencia de cerca de 400,000 hondureños que residen en Estados Unidos, cuyos entornos informativos también se ven atravesados por narrativas engañosas sobre Honduras.
Las guías surgen en un contexto nacional marcado por la desconfianza. Uno de los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) calificó como fallido el simulacro realizado en 584 centros de votación semanas atrás, mientras los partidos protagonizan alianzas de última hora, rupturas, confrontaciones públicas y una intensa guerra de publicidad.
Todo esto ocurre en un país golpeado por el desempleo, la inseguridad, las carencias educativas y sanitarias, y una ciudadanía cansada de la retórica política.
Al mismo tiempo, el panorama internacional de 2024 ha mostrado que la desinformación electoral es un problema global.
Más de 70 países acudieron a las urnas y más de la mitad de la población mundial participó en procesos marcados por bulos, encuestas falsas, campañas coordinadas en redes y contenidos generados con inteligencia artificial (IA).
Respuesta pedagógica
Frente a este escenario, EH Verifica y LA PRENSA Verifica diseñaron tres guías específicas que sistematizan su experiencia diaria en verificación.
Cada una está acompañada por una “caja de herramientas” organizada en buscadores, recursos para analizar imágenes y videos, y plataformas para estudiar el comportamiento de contenidos en redes sociales.
La guía para docentes y estudiantes busca incorporar el fact-checking como parte de la disciplina académica: ejercicios de búsqueda avanzada, análisis de imágenes sacadas de contexto y evaluación crítica de cadenas virales.
Descargarla aquí.
La guía para periodistas y medios propone protocolos mínimos para no amplificar rumores y establece la verificación como cultura de redacción.
Descargarla aquí.
La guía para la ciudadanía, por su parte, traduce estos métodos a pasos simples, al alcance de cualquier persona con un teléfono móvil.
Descargarla aquí.
Los autores subrayan que hoy ya no basta “ver para creer”: es posible crear videos de escenas que nunca ocurrieron y clonar voces que nunca pronunciaron determinadas frases.
En un entorno donde el hondureño promedio se informa y se entretiene en las mismas redes sociales, la verificación deja de ser una tarea exclusiva de especialistas y se convierte en una práctica necesaria para proteger el voto, fortalecer la democracia y reducir el impacto de la desinformación electoral.