La desinformación tras la captura del diputado Nelson Márquez

Tegucigalpa, Honduras.- La captura y el caso legal de Nelson Márquez, subjefe de la bancada del Partido Nacional, no solo desató una noticia de impacto nacional, sino que también construyó un terreno fértil que dejó desinformación a través de las redes sociales. Las citas falsas fueron la constante de desinformación sobre el caso, protagonizadas por declaraciones atribuidas erróneamente tanto al congresista como a Nasralla. EL HERALDO Verifica te comparte las falsedades que han circulado sobre el caso y que pueden generar confusión y desconfianza entre la población.

Nelson Márquez no dijo que tomó “el dinero prestado” tras su captura

En redes sociales circula una publicación que atribuye al diputado del Partido Nacional, Nelson Márquez, una supuesta frase en la que asegura haber tomado "el dinero prestado" y denuncia "persecución política", tras su captura por un caso de fraude contra el Estado. Pero es falso: no hay registros de la presunta cita y el equipo legal de Márquez confirmó a EH Verifica que él no ha emitido esas declaraciones. Hasta la fecha, el diputado ha ofrecido declaraciones públicas, pero en ninguna de ellas ha mencionado esa frase que se le atribuye.

No hay registro de que Nelson Márquez atribuyera orgullo de Morazán por no doblegarse ante Manuel Zelaya

Circula en redes sociales una publicación que atribuye al diputado nacionalista Nelson Márquez una supuesta declaración en la que asegura que Francisco Morazán se sentiría orgulloso de él por no doblegarse ante el expresidente Manuel Zelaya. Sin embargo, esta información es falsa. EH Verifica no encontró registro de que el diputado haya pronunciado tales palabras. De la misma manera, en ninguna de sus intervenciones registró esas declaraciones que usuarios en redes sociales dan por cierto.

Es falso que Nasralla dijo que la situación legal de Nelson Márquez es persecución política