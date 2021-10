TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La principal causa de la propagación del coronavirus es por los encuentros cada vez más frecuentes del colectivo.



El contagio de coronavirus es por vía respiratoria. Es decir, una persona infectada puede transmitirla a otra sana.

DE INTERÉS: Dos horas bastan para contagiarse de coronavirus en espacios abiertos



Se ha establecido que mantener una distancia de dos metros, como mínimo, reduce los riesgos, ya que el Sars-CoV-2 se transporta en gotículas o aerosoles que se diseminan cuando se habla, se grita, se canta u otra acción similar.



Si una persona grita para apoyar a la Selección de Honduras, por ejemplo, el virus se puede expandir hasta ocho metros, mientras que si habla al oído hasta 40 centímetros, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Ante esa situación, los médicos en primera línea de asistencia se han preocupado por el comportamiento de las personas durante el Feriado Morazánico, consumado del 4 al 10 de octubre.



“Durante el feriado que recién pasó fue normal que la gente interactuara sin bioseguridad, una brecha que provocará más contagios porque muchos de ellos andan enfermos de coronavirus”, argumentó el médico Claudio Flores.



“La gente decidió acudir a fiestas, agruparse para jugar, ir a ver a sus amigos, entre otras actividades. Y en las personas jóvenes, saludables, en general, el covid-19 no hay mayor problema. No es como el ébola, el sarampión o la influenza, que agarra a todos. Estos jóvenes regresan felices a sus casas y ahí están los abuelitos o los familiares con cáncer u otras patologías”, agregó.

Los encuentros de la población, cada vez más frecuentes, contribuyen en la propagación del coronavirus debido a que los individuos no respetan la bioseguridad. Foto: El Heraldo

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus analizó los muertos registrados en Honduras semanalmente desde la semana ocho de 2020 (finales de febrero) hasta agosto de este año (número 32).



El hallazgo de este equipo muestra que después de cada feriado en el lapso estudiado los decesos crecen (a nivel general, no solo por covid-19), coincidiendo también como antesala que aumentan las movilizaciones de las personas por recreación o actividades laborales.



En junio del año pasado, las muertes aumentaron producto del desconfinamiento que vivió el país para reactivar la economía debilitada por el encierro, lo que implicó que los desplazamientos fueran cada vez más frecuentes.



Para julio también se registró un pico de muertes (casi mil fallecidos en una semana) debido al clímax de la pandemia del nuevo coronavirus en ese momento, en contraste con la movilidad de los individuos.

Honduras se perfila a registrar 10,000 muertos de coronavirus oficialmente en más de un año, pese a que las funerarias asociadas contabilizan casi el doble. Foto: El Heraldo





El subsecretario de Salud, Fredy Guillén, respondió que es normal pensar que las muertes y contagios de covid-19 aumentarán después del asueto que permitió que al menos un millón de personas se movilizaran por el territorio nacional.



No obstante, Honduras afrontó el Feriado Morazánico con el 31% de la población meta (7.1 millones) con las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus.



Los especialistas estiman que, aunque la población con la pauta completa sigue siendo limitada, el panorama aparenta no ser tan drástico debido a que también muchos (el 47%) tienen al menos una dosis de la fórmula anticovid.

LEA TAMBIÉN: Durante Feriado Morazánico vacunaron a más de 16 mil personas en centros turísticos

Preparados

En virtud de una posible oleada de muertos y enfermos de coronavirus, autoridades del sistema sanitario anunciaron que por ahora hay cupos en los hospitales, así como en los triajes para atender a la población que resulte afectada tras el Feriado Morazánico.



De hecho, el subdirector del Hospital Escuela (HE), Franklin Gómez, confirmó a EL HERALDO Plus que tienen en disponibilidad unas 130 camas para pacientes de coronavirus.



Además, en los próximos días funcionarán 11 espacios adicionales en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para captar a más pacientes.



“Aunque hay varios que tienen dos dosis, si tienen una enfermedad de base será muy difícil que sobrevivan al coronavirus”, comentó Gómez.



“Esperemos que la población se haya cuidado, que haya sido responsable porque de lo contrario tendremos una nueva ola de la pandemia”, añadió.



Mientras el personal médico espera una nueva incidencia de covid-19, otros especialistas estiman que “es una situación normal como parte de la nueva vida con el Sars-CoV-2”.



“Esta es la nueva normalidad, celebrar los feriados, aunque estemos en pandemia, vivir más cerca del virus porque ya es algo normal”, dijo la doctora Carolina Durón.



A juzgar por los antecedentes que muestran que tras una movilización las muertes se desataron en Honduras, los médicos insisten en la necesidad de evitar comportamientos de riesgo, usando la mascarilla de forma apropiada, lavándose las manos con jabón durante al menos 20 segundos y manteniendo la distancia física con personas que no son del círculo cercano, así como la invitación a que la población acuda a los puntos de vacunación.

ADEMÁS: Fallece en el IHSS enfermera que no estaba vacunada