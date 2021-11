Ángel Garachana: “No se debe incitar al odio porque eso daña al país”

Brayan Jhesua García

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A pocas horas de las elecciones generales de este 28 de noviembre, la Iglesia Católica hace una vez más un llamado a la paz para que se viva una fiesta cívica.



Monseñor Ángel Garachana, obispo de la Diócesis de San Pedro Sula y presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras (CEP), dialogó con EL HERALDO sobre el ambiente de estas elecciones.

¿Qué opina de la violencia previo a las elecciones?



Es una situación aguda que tristemente está acentuada en las elecciones generales. La violencia general y la violencia en las elecciones me duelen de corazón porque debo afirmar que en mi experiencia el pueblo hondureño es un pueblo acogedor, un pueblo cariñoso, un pueblo que tiene un gran corazón y también una sensibilidad. Tristemente, también dentro de estos valores se da toda esa fibra roja, de sangre, de violencia.



¿Qué consejo le da a los ciudadanos?



El mensaje que yo puedo dar como persona y como obispo de la fe católica no es otro que el del mismo Jesucristo. El mensaje cristiano es de amor al prójimo, un amor de palabra y de obra, un amor que no lleva a hacer el mal al otro.



¿Hay que ir a votar en medio de este ambiente?



Los obispos hemos insistido desde hace varios meses en la participación, hemos dicho no al abstencionismo y sí a la votación, fruto de una elección consciente, libre y responsable. Que nadie se deje tampoco intimidar por el miedo, que nadie venda su voto por unos regalos de un partido o de otro.



¿Cuál es el llamado para los candidatos?



No inciten al odio, a la violencia, a la agresividad, porque entonces no están queriendo a Honduras, están destruyendo a Honduras y se están haciendo daño a ustedes mismos, porque el violento en las palabras y en las obras al primero que le hace daño es a él mismo, destruye su dignidad, su corazón, se está haciendo daño a sí mismo.



¿Un mensaje positivo?



Les recuerdo que las elecciones son un momento cualificado de vida ciudadana, es un momento hermoso en el cual un país demuestra su categoría democrática. Con la participación de todos, expresemos que Honduras es un país que se valora a sí mismo, que quiere una democracia participando en las elecciones, pero hagámoslo con unos comportamientos que verdaderamente expresen nuestra categoría espiritual y nuestra categoría moral.

