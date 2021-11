Ocho partidos políticos no llevan candidatos en 11 departamentos de Honduras

Álvaro Mejía

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Espacios en blanco entre partidos políticos en las papeletas a diputaciones al Congreso Nacional de 11 departamentos del país son evidentes y no representan un error de impresión en esas nóminas.



De las 14 organizaciones que participarán en las elecciones generales del próximo 28 de noviembre, ocho de ellas no llevan aspirantes en este nivel electivo, constató EL HERALDO al analizar el contenido de las planillas definitivas en todo el país.



En La Paz y Valle, cuatro institutos no postularon candidatos a diputados, por lo que no aparecen sus banderas en las papeletas. Lo mismo ocurre en Colón, Olancho, Intibucá e Islas de la Bahía, en donde no se inscribieron aspirantes de todos los partidos en contienda.

Entre tanto, a una sola institución le faltó sus pretendientes en Choluteca, Gracias a Dios, Lempiras, Ocotepeque y Santa Bárbara, verificó este rotativo.



“Para efectos de inscripción de planillas para participar en las elecciones generales 2021 de los partidos políticos que no participaron en las elecciones primarias 2021, por esta única vez se les permite inscribirse en planillas en al menos 150 municipios y 10 departamentos”, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 324 de la Ley Electoral vigente.



Previo a la aprobación de esta normativa en el Congreso Nacional, el requisito para la inscripción de planillas se había definido en la presentación de nóminas de candidatos a diputados en al menos 14 departamentos, por lo que no se descarta que para los futuros procesos electorales cada uno de los partidos deberá de entregar planillas más completas y no a medias.

No presentaron

Aunque todas las organizaciones políticas cumplieron con los requerimientos elementales, el Frente Amplio es el partido que no presentó candidatos a diputados en seis departamentos.



Tanto la Democracia Cristiana (DC) como Todos Somos Honduras (TSH) no llevan aspirantes en cuatro departamentos, el Partido Anticorrupción (Pac) en tres lugares y en otros dos Liberación Democrático de Honduras (Lidehr).



En el caso de Va Movimiento Solidario (Vamos), la Alianza Patriótica Hondureña y el Partido Innovación y Unidad (Pinu) no inscribieron postulantes en solo un departamento.

Entre estos institutos que no acreditaron ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) a los 128 candidatos a diputados se destacan dos emergentes, siendo el resto minoritarios. Si bien esto no altera que se pueda ejercer el sufragio en las papeletas, sí implica menos oportunidades para lograr obtener un congresista dentro de los referidos departamentos.



Varias papeletas quedaron con postulantes sin sus respectivas fotografías debido a que no fueron proporcionadas en tiempo y forma.

