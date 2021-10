Lo ideológico: punto neurálgico del debate de la alianza Libre - PSH

Faustino Ordóñez Baca

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El plan de gobierno de Xiomara Castro, del partido Libertad y Refundación (Libre) tiene un componente ideológico y eso se ha convertido en el punto neurálgico en el debate interno de dirigentes liberales, analistas y miembros de otros partidos políticos.



Este aspecto es el que tiene pensativo a un sector del Partido Liberal que no quiere alianza. Pero hay otro que, temeroso de que su partido fracase en las urnas, está demandando al presidenciable liberal Yani Rosenthal que se adhiera a la alianza de hecho de Castro y Salvador Nasralla.



Muchos creen que Xiomara cambiará el modelo económico y le abrirá las puertas a “doctrinas extrañas”.

Para el analista político Olban Valladares, en estos momentos la alianza de oposición es un “imperativo categórico”, pero solo por el objetivo de sacar al Partido Nacional del poder no se pueden cometer errores.



“Entrar en una alianza con los ojos vendados, sin condiciones de fiel y total cumplimiento, por todas las partes, es enterrar un partido y entregarlo posiblemente en manos del menos indicado de los socios”, advirtió Valladares.



Sugirió que “las cartas tienen que estar boca arriba, nada se puede dejar para después o para cuando se gane, más cuando no existe absoluta confianza entre todas las partes”.

Sin embargo, para el también observador político Efraín Díaz Arrivillaga, lo ideológico no es lo importante. Los nacionalistas “lo quieren meter con ese discurso desfasado del comunismo y ese es un discurso gastado que no lleva a ningún lado”. Asimismo, el exfiscal, exministro y dirigente liberal Edmundo Orellana recomendó a su partido buscar la alianza.



Según Carlos Montoya, expresidente del Congreso Nacional, quienes están presionando a Rosenthal para que no se sume al acuerdo son “diputados traidores” del Partido Liberal.

